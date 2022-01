Keskustan ja perussuomalaisten piirihallitusten jäsenillä on erittäin selkeät suosikit vuoden 2024 presidentinvaalien ehdokkaiksi, mutta monissa muissa puolueissa tilanne on tasaisempi, MTV:n kyselystä selviää.

Suomen presidentti vaihtuu vaaleissa kahden vuoden päästä, sillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tehtävässään jo toista kautta.

Keskustan piirihallituksen jäsenten selvä suosikki on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, joka on korkealla myös kansan yleistä näkemystä kysyttäessä. MTV:n kyselyyn vastanneista keskustan piirivaikuttajista peräti 69 prosenttia nimesi Rehnin suosikikseen.

Perussuomalaisissa piiripäättäjien selvä ehdokassuosikki on puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho 53 prosentilla, mutta myös meppi Laura Huhtasaari sai 25 prosenttia vastaajista taakseen.

Sdp:ssä piiripäättäjien suosikit ovat kaksi entistä puheenjohtajaa ja valtiovarainministeriä eli Eero Heinäluoma ja Jutta Urpilainen. Heinäluoman nimesi suosikikseen 41 prosenttia ja Urpilaisen 36 prosenttia vastanneista puoluevaikuttajista.

Oppositiopuolue kokoomuksessa tilanne on hajanainen. Ykkössuosikki on hivenen yllättäen eduskunnan entinen puhemies ja moninkertainen ministeri Paula Risikko, joka on kuitenkin vuonna 2020 vahvasti ilmoittanut, että ei ole käytettävissä presidenttikisassa.

Risikon nimesi suosikikseen 25 prosenttia kokoomuksen vastaajista. Tämän jälkeen suosituimmat vaihtoehdot olivat ”joku muu”, 20 prosenttia, sekä ex-pääministeri Jyrki Katainen, joka myös on jo ennalta kieltäytynyt. Ex-pääministeri Alexander Stubb ja Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori saivat 11 prosenttia piirivaikuttajien äänistä.

Myös vihreiden tulosta voi luonnehtia yllätykseksi, sillä puoluepäättäjien ykkössuosikki ei ole ulkoministeri Pekka Haavisto. Hänet nimesi 40 prosenttia vastaajista, mutta europarlamentaarikko Heidi Hautalan vielä useampi, 45 prosenttia vihreiden piiripäättäjistä. Molemmat ovat aiemmin toimineet presidenttiehdokkaina.

MTV:n kyselyyn vastasi 51–58 prosenttia piirihallitusten jäsenistä paitsi vihreissä, jonka piiripäättäjistä 48 prosenttia vastasi kyselyyn. Vastaukset kerättiin joulukuussa.

