It-palveluyhtiö CGI kertoo neuvottelevansa työehtosopimuksen yhdessä työntekijöiden kanssa ja jättää tästä syystä liittymättä Teknologiateollisuuden työnantajat ry -järjestöön. CGI aikoo olla jatkossakin Teknologiateollisuus ry:n jäsen.

CGI Suomen toimitusjohtajan Leena-Mari Lähteenmaan mukaan CGI:llä on tarkoitus neuvotella yrityskohtainen työehtosopimus.

”Rakennamme työehtosopimuksesta vahvan kilpailutekijän”, sanoo Lähteenmaa.

Lähteenmaan mukaan muutos ei ole niin iso kuin se kuulostaa, sillä yrityksessä on tehty paljon paikallista sopimista tähänkin asti.

LUE MYÖS Tämä on työmarkkinoiden avainkysymys – Työnantajajärjestöllä nyt 539 jäsentä

Hänen mukaansa tällä hetkellä it-alalla on työntekijöiden markkinat, ja nyt haetaan sopimusta, joka on hyvä sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta.

CGI on iso työllistäjä, sillä se työllistää 3 700 henkilöä Suomessa. CGI:lla ratkaisulla on osaltaan myös laajempia vaikutuksia. Nyt voimassa olevan valtakunnallisen yleissitovan tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen kattavuus on vain niukasti yli 50 prosenttia. CGI:n ratkaisun jälkeen näyttää aiempaa todennäköisemmältä, että yleissitovuus poistuu tietotekniikan palvelualalta.

Neuvottelut käynnissä

Teknologiateollisuudessa on viime viikkoina aloiteltu neuvotteluja uusista valtakunnallisista työehtosopimuksista. Nykyiset työehtosopimukset teknologiateollisuudessa ovat päättymässä marraskuun lopussa.

Työnantajapuolella vastuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta siirtyi teknologiateollisuudessa elokuussa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

LUE MYÖS Taas työmarkkinapommi – Nyt Storan Enson ja Paperiliiton sopimuksen muodossa

Syksyn avainkysymyksiä työmarkkinoilla on ollut, kuinka moni yritys teknologiateollisuudessa liittyy Teknologiateollisuuden työnantajien jäseneksi. Yritysten järjestäytyminen Teknologiateollisuuden työnantajiin vaihtelee sopimusaloittain ja samalla työntekijämäärällä mitattava sopimusten kattavuus.

Työehtosopimusten edustavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka suuri osa alan työntekijöistä on työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien palveluksessa.

Karkeasti voidaan sanoa, että aina kun valtakunnallisen työehtosopimuksen piirissä on vähintään 50 prosenttia alan työntekijöistä, valtakunnallinen työehtosopimus on yleissitova. Yleissitovuus on tulkinnanvaraista, kun sopimuksen kattavuus on 40–50 prosenttia alan työntekijöistä.

Teknologiateollisuuden työnantajat arvioi jokin aika sitten, että yritysten järjestäytymisaste on tietotekniikan palvelualalla varsin matala, eikä neuvoteltavana olevasta tietotekniikan palvelualan sopimuksesta ole näillä näkymin tulossa yleissitovaa.

Lopulta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta punnitsee, ovatko mahdolliset uudet valtakunnalliset työehtosopimukset edustavia ja siten yleissitovia.

Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä eli työnantajaliittoon kuulumatonta työnantajaa.

LUE MYÖS: