Eduskunnan ympäristövaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä uudesta jätelaista. Valiokunta päätyi kannattamaan esitystä lain muuttamisesta.

Uudessa jätelaissa kunnan järjestämisvastuulla olevien erilliskerättävien jätteiden kuljettamisen osalta ehdotetaan nykyisen kaksoisjärjestelmän lakkauttamista ja siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Aiemmin asukas tai taloyhtiö on voinut järjestää jätteiden kuljetuksen itse.

Sekajätteen osalta kaksoisjärjestelmä säilyisi ennallaan.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen osalta kunta voisi edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä päättää, että kiinteistön haltijan on järjestettävä kuljetus.

Valiokunnan mietintö valmistui viime torstaina. Lakimuutoksen taustalla on tavoite tehostaa kierrätystä.

Päätös on saanut osakseen voimakasta vastustusta. Oppositiopuolueista sekä perussuomalaiset että kokoomus ovat jättäneet asiassa erilliset vastalauseet. Oppositiopuolueet katsovat, että kaksoisjärjestelmän purkaminen rankaisee alan yrittäjiä ja heikentää asiakkaiden valinnanvapautta, sillä asiakkaat eivät enää voisi kilpailuttaa jätteenkuljetusta.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että siirtyminen kunnan keskitetysti järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen vaikuttaisi yritysten liiketoimintaedellytyksiin kokonaisuutena arvioiden vähän. Vaikutukset yksittäisiin kuljetusyrityksiin voisivat kuitenkin vaihdella merkittävästikin yrityksen sijainnista, palvelutarjonnasta, asiakaskunnasta ja muista tekijöistä riippuen.

”Itsenäisistä jäteyrittäjistä tulee kunnan renkejä”

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan, että valiokunnan mietinnön tulos oli itsenäisten jäteyrittäjien, taloyhtiöiden ja omakotitalojen kannalta huono.

”Suomessa on ollut vuosikymmeniä voimassa ns. kaksoisjärjestelmä eli kunta on voinut päättää, kilpailuttaako se jätehuollon järjestämisen itse vai antaako taloyhtiöiden ja asukkaiden kilpailuttaa. Jälkimmäinen malli on osoittautunut toimivaksi ja alalle on syntynyt yrittäjävetoisia jäteyhtiöitä, jotka ovat kehittäneet toimintaansa. Kokemukset ovat hyviä esimerkiksi kotikunnassani Sastamalassa”, Satonen kirjoittaa.

”Nyt hyväksyttävä jätelaki mahdollistaa taloyhtiöille ja asukkaille vain sekajätteen kilpailutuksen. Sen sijaan kaksoisjärjestelmä lakkaisi erilliskerättävien jätteiden, kuten biojätteen, pienmetallijätteen, kuitu-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen osalta. Käytännössä kyse on yrittäjävetoisen toiminnan alasajosta, koska pelkän sekajätteen kerääminen ei ole taloudellisesti järkevää.”

Satonen kirjoittaa, että ympäristövaliokunnan asiantuntijakuulemisessa yrittäjät, kuljettajat, omakotitalo- ja kiinteistöasukkaita edustavat tahot vastustivat kaksoisjärjestelmästä luopumista.

"Valitettavasti nämä lausunnot eivät saaneet vastakaikua hallituspuolueissa. Keskusta yritti aivan lopussa siirtymäajan pidennystä, mutta joutui taipumaan asiaa esitelleen vihreän ministerin edessä. Tällä kertaa ei tullut siis keskustalle edes torjuntavoittoa.”

Satosen mukaan uudistuksen myötä itsenäisistä jäteyrittäjistä tulee kunnan renkejä.

”Uudistuksen myötä itsenäisistä jäteyrittäjistä tulee kunnan renkejä. Jatkossa he eivät myy enää palveluitaan suoraan asiakkaille, vaan kilpailevat siitä kuka halvimmilla ajaa kunnan määrittelemät ajot. Itsenäinen kehitystyö loppuu siihen. Jos uskoo kilpailun merkitsevän kehitystä, niin häviäjä on lopulta asiakas.”