Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva on huolissaan hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteistä.

Tänään julkaistun selonteon lähtökohtana on laaja turvallisuuskäsitys, jonka mukaan ilmastonmuutos ja muut globaalit ilmiöt nähdään keskeisinä tekijöinä Suomen turvallisuudelle. Eduskunnan puolustusvaliokuntaa johtava Kanerva tunnistaa laajan turvallisuuskäsityksen merkityksen, mutta on silti huolissaan selonteon painopisteistä.

”Uskottavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vaikeaa tehdä ilman selkeitä prioriteetteja ja vaikutusmahdollisuuksiemme arviointia. Näin ollen painopisteet on siis pyrittävä asettamaan tarkkaan. En ole täysin vakuuttunut siitä, että nyt julkaistussa selonteossa nämä ohjenuorat olisi täysimääräisesti huomioitu,” Kanerva toteaa tiedotteessa.

Kanerva on toiminut kokoomuksen edustajana selonteon parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Hän toivoo, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisena tavoitteena on jatkossakin valtiollisen suvereniteetin säilyttäminen ja kansalaisten turvallisuuden takaaminen.

”Vaikka Suomen turvallisuusympäristö on vakaa, ovat useat kansainvälisen politiikan ilmiöt nostamassa riskitasoa myös Itämeren piirissä. Erityisesti voimapolitiikan paluu, sopimusperustaisuuden rapautuminen ja asevalvontapolitiikan kriisi heijastuvat uhkakuviimme. Tätä taustaa vasten selonteko ajoittuu oikeaan aikaan. Se antaa meille mahdollisuuden käydä avointa keskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta”, Kanerva sanoo.

Konkaripoliitikon mielestä mallia voisi ottaa viime vaalikaudelta. Silloin kokoomus oli hallituksessa.

”Euroopan unioni on Suomen tärkein turvallisuusyhteisö ja poliittinen viitekehys yhdessä pohjoismaiden kanssa. Suomen roolia EU:ssa olisi siksi syytä teroittaa. Mallia voisi ottaa viime hallituksen selonteon muotoiluista”, Kanerva sanoo.

”Suomen asemoituminen osana läntistä turvallisuusyhteisöä on perustavanlaatuinen asia. Sen suhteen selontekoon ei pidä jäädä epäselvyyksiä. Meidän on syytä turvata ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen päätöksenteon itsenäinen liikkumavaramme kaikissa olosuhteissa”, Kanerva alleviivaa.

Selonteko antaa Kanervan mukaan mahdollisuuden käydä keskustelua Suomen linjasta, kun siitä on tullut keskeinen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjauksen väline. Selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän rooli on vuosien saatossa korostunut, mikä on kasvattanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta.

”Seurantaryhmässä olemme käyneet keskustelua kansainvälisestä turvallisuudesta, Suomen asemoitumisesta sekä uusista ja vanhoista uhkakuvista. Selonteko ottaa hyvin laajasti huomioon erilaisia Suomen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.”

Ulkoasianvaliokunta laatii mietinnön hallituksen selonteosta, minkä jälkeen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta keskustellaan täysistuntosalissa.

”Toivon, että tulevassa eduskuntakäsittelyssä voidaan ottaa huomioon edellä mainitut seikat. Rakentavan keskustelun merkitystä ei voida liiaksi alleviivata”, Kanerva painottaa.