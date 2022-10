Hallitus on erimielinen EU:n ennallistamisasetuksesta, jota Suomessa on pidetty esillä etenkin metsien takia, vaikka asetus toisi sitovat tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi myös muun muassa vesistöissä ja kaupunkiluonnossa, muistuttaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

EU-kiista. Hallitus on erimielinen EU:n ennallistamisasetuksesta, jota Suomessa on pidetty esillä etenkin metsien takia, vaikka asetus toisi sitovat tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi myös muun muassa vesistöissä ja kaupunkiluonnossa, muistuttaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

EU-kiista. Hallitus on erimielinen EU:n ennallistamisasetuksesta, jota Suomessa on pidetty esillä etenkin metsien takia, vaikka asetus toisi sitovat tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi myös muun muassa vesistöissä ja kaupunkiluonnossa, muistuttaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

Hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puuttuu väittelyyn EU:n ennallistamisasetuksesta. Hänen mukaansa keskustelun taso on ”suoraan sanoen aivan luokattoman huono”.

Hallituksen rivit asetuksen suhteen ovat alkaneet rakoilla.

Eduskunnan talousvaliokunta jätti asetuksesta perjantaina kriittisen lausunnon, jossa SDP:n ja keskustan kansanedustajat lähtivät tukemaan kokoomuksen esitystä. Vihreät ja vasemmistoliitto äänestivät valiokunnan enemmistöä vastaan. Valiokunta esitti, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusta ehdotetussa muodossaan ja edellyttää neuvotteluissa sen muuttamista.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaati maanantaina, että asian tulee olla keskustalle hallituskysymys ja myös suuresta valiokunnasta tarvitaan kielteinen kanta asetukselle sen ehdotetussa muodossa. Suuri valiokunta muodostaa asiasta eduskunnan varsinaisen kannan.

Keskustajohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi sunnuntaina olevansa tyytyväinen talousvaliokunnan kriittiseen lausuntoon. Saarikon mukaan pääministerin ja pääministeripuolue SDP:n kanta on ratkaiseva.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan totesi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi äänestää esitystä vastaan, jos se ei lopulta ole riittävän hyvä.

Näin kommentoi Andersson

Nyt vasemmistojohtaja Andersson huomauttaa, että tavoitteiltaan sitovaan ennallistamisasetukseen on päädytty siksi, että EU:n jäsenmaiden vapaaehtoiset toimet eivät ole olleet riittäviä. Ennallistamisasetuksella ollaan asettamassa sitovat tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi muun muassa metsissä, vesistöissä ja kaupunkiluonnossa, hän summaa.

”Jäsenmaiden on turha vedota siihen, että on parempi edetä vapaaehtoisuuden pohjalta, sillä sitä on kokeiltu eikä se johda luonnon kannalta riittäviin lopputuloksiin. Monimuotoisuus heikkenee edelleen”, Andersson toteaa Facebookissa.

”Suomen hallitus kannattaa asetuksen tavoitteita, mutta hallituksen neuvottelema kanta on kriittinen monille asetusehdotuksen yksityiskohdille. Muun muassa esityksen taloudellisista vaikutuksista halutaan lisätietoa ja ennallistamistoimien toteutustapoihin halutaan turvata riittävä kansallinen liikkumavara. Tämä ei kuitenkaan oikeisto-oppositiolle riitä, vaan he vaativat, että hallituksen pitäisi ottaa kategorisen kielteinen kanta ehdotukseen.”

Andersson arvostelee oppositiota populismista ja siitä, etteivät kriitikot esitä mitään vaihtoehtoisia ratkaisuja asetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Hän toivoo, että ”tällaisen pelaamisen” sijaan voitaisiin keskustella siitä, mitä luontokadolle pitäisi oikeasti tehdä.

”Eduskunnassa myös hallituspuolueiden SDP:n, keskustan ja RKP:n edustajat hyppäsivät talousvaliokunnassa opposition kelkkaan, vaikka hallituksella oli aiemmin yhdessä neuvoteltu ja sovittu kanta. Nähtäväksi jää, aikooko pääministeripuolue SDP antaa keskustalle mahdollisuuden heikentää jo valmiiksi kriittistä kantaa. Asettumalla kategorisesti koko esitystä vastaan Suomi pelaisi itsensä käytännössä ulos asetuksen sisältöä koskevista jatkoneuvotteluista.”

Ärtymystä myös vihreissä

Myös hallituspuolue vihreissä ilmenee ärtymystä virinneeseen kiistaan. Kansanedustaja Mirka Soinikoski muistuttaa, että valtioneuvoston kanta on jo tiukka ja kriittinen.

”Keskustan gallup-kipuilu ei oikeuta lipeämään yhteisistä pelisäännöistä. Hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet, että Suomi tukee EU:n ennallistamisasetusta”, Soinikoski tviittaa.

”Tässä ei ole mitään epäselvää: luontokadon pysäyttäminen on koko Suomen etu.”

Europarlamentaarikko Ville Niinistö huomauttaa, että asetuksessa on kyse kaikkien elinympäristöjen luontotyyppien vahvistamisesta ja Suomessakin pääosa toimista kohdistuu soihin, kosteikkoihin, vesistöihin ja kaupunkeihin.

”On erikoista: kritiikki mitä olen hahmottanut osuvan siihen, mitä on oikeasti esitetty, on että asetuksen pitäisi konkreettisemmin määritellä toimeenpanoa ja kustannuksia. Mutta niitä juuri ei ole haluttu kahlita vaan jättää ne kansalliseen harkintaan. Sitäkin toisaalta vaaditaan”, Niinistö tviittaa.

”Uskomatonta, että pääministeri vihjaa Suomen voivan äänestää esitystä vastaan EU:ssa, joka tavoittelee samaa vastuuta EU:lle ja Suomelle luontokadon pysäyttämisestä kuin joulukuussa neuvoteltava YK-luontosopimus. Se on vastuunpakoilua, selkärangatonta”, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne puolestaan muistuttaa hallitusohjelmasta, jossa sitoudutaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, mikä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.

”Tässä on muuten varsin hyvä tekstinpätkä hallitusohjelmasta. On luontevaa, että tämä tilannekuva ja sitoutuminen ohjaa osaltaan myös suhtautumista EU-tason ennallistamistoimiin”, Harjanne tviittaa.

Oppositiopuolue kokoomus kertoi perjantaina tekevänsä asiasta välikysymyksen.

LUE SEURAAVAKSI: