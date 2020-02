Hallituspuolue keskustan kannatus on noussut 0,5 prosenttiyksikköä Helsingin Sanomien puoluegallupissa. Pääministeripuolue sdp puolestaan on kasvattanut suosiotaan 1,2 prosenttiyksikköä.

Kyselyn HS:lle on tehnyt Kantar TNS, jonka tutkimusjohtaja Sakari Nurmela toteaa lehdelle, että sdp:n on houkuteltava äänestäjiä takaisin perussuomalaisista, ennen kuin puolue pystyy haaveilemaan eduskuntavaaleja edeltävistä kannatuslukemista.

Nurmelan mukaan myös kokoomus tarvitsee äänestäjiä takaisin perussuomalaisista. Muutoin noin 17 prosenttia näyttää olevan Nurmelan mukaan kokoomukselle katto.

Keskustaa äänestäisi suomalaisista nyt 12 prosenttia ja sdp:tä 16,3 prosenttia.

Vihreiden kannatus on laskenut HS-gallupissa puolisen prosenttiyksikköä eli suunnilleen saman verran kuin perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannatus. Vihreitä äänestäisi nyt 12,3 prosenttia suomalaisista.

HS:n mukaan virta perussuomalaisiin on yhä suurempi kuin sieltä pois, vaikka virta sdp:stä ja keskustasta on hidastunut hieman alkuvuodesta. Perussuomalaisten kannatus on nyt helmikuussa 22,4 prosenttia.

HS:n mukaan puolueiden kannatus vaikuttaa vakiintuneen lukuun ottamatta sdp:tä, jonka kannatus alkoi pudota loppuvuoden hallituskriisin myötä. Kannatuksessa on tapahtunut käänne Sanna Marinin (sd) noustua pääminsiteriksi Antti Rinteen (sd) tilalle.

Kantar TNS haastatteli kyselytutkimusta varten 2204 ihmistä 19.1.–14.2.2020 puhelinhaastatteluin. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

