Hallituksen tiedonanto ei voi olla vain kaunista puhetta sisältävä julistus, vaan siinä on oltava konkreettisia toimia, vaatii oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja kehottaa muuttamaan hallitusohjelmaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus kokoontuu tänään sisäiseen seminaariin keskustelemaan niin sanotusta rasismitiedonannosta työryhmän valmistelun pohjalta. Tarkoitus on käsitellä toimia rasismin vastaisen työn edistämiseksi hallituskohujen jäljiltä. Tiedonannosta on määrä keskustella eduskunnassa syyskuussa.

Myös THL katsoi lausunnossaan, ettei rasismin poistaminen onnistu julkilausumin.

Rasismista on kohuttu kesän mittaan perussuomalaisministerien ympärillä. Elinkeinoministerin tehtävästä eronneen Vilhelm Junnilan jälkeen yltyi keskustelu valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista Scripta-kirjoituksista ja uuden elinkeinoministerin Wille Rydmanin yksityisviesteistä.

Hallituskumppani RKP on vaatinut perussuomalaisilta aitoa katumusta ja konkreettisia toimia. RKP tekee elokuun lopulla kokonaisarvion pohjalta ratkaisun jatkostaan hallituksessa ja arviossa hallituksen tiedonanto on tärkeä.

Perussuomalaisista on todettu, ettei puolue aio suostua RKP:n vaatimuksiin. Viimeksi tämän toisti puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen Ylen A-studiossa maanantaina.

Entä kokoomus ja KD?

Andersson huomauttaa, että jompikumpi joutuu perääntymään ja menettämään kasvonsa, jos hallitusyhteistyön halutaan jatkuvan. Hän ihmettelee muita hallituspuolueita.

”On varsin outoa, että vain RKP on hallituksessa reagoinut voimakkaasti Purran ja Rydmanin kirjoitusten sisältöön. Jokaisen jakamattoman ihmisarvon puolustaminen pitäisi olla kaikkia puolueita yhdistävä asia, nyt kokoomus ja KD istuvat hiljaa katsomossa”, Andersson huomauttaa viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Andersson myös huomauttaa, ettei kyse ole vain kesän mittaan esiin nousseista vanhoista kirjoituksista, vaan perussuomalaiset on vuosia ”viljellyt epäinhimillistä puhetta niin istuntosalissa kuin sosiaalisessa mediassa”.

Andersson muistuttaa, että some-kirjoittelusta on annettu rikostuomioita perussuomalaisille poliitikoille. Esimerkiksi Tynkkynen on saanut kolme tuomiota kansanryhmään vastaan kiihottamisesta. Hän viittaa myös kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) puheisiin eduskunnassa. Mäenpään vieraslajipuheiden takia valtakunnansyyttäjä pyysi eduskunnalta suostumusta asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta ei tätä suostumusta saanut.

Perussuomalaisista on arvioitu, että rasismin käsite on kokenut inflaation ja viitattu esimerkiksi jäätelöpuikkoihin ja Afrikan tähti -peliin. Rydman on suostunut irtisanoutumaan rasismista vain sellaisena, kuin se on klassisesti ymmärretty. Kysyimme rasismin määritelmästä Rydmanilta tiistaina.

Andersson huomauttaa, että vain perussuomalaiset puhuvat jäätelöpuikoista ja peleistä.

”Tosiasiassa vain perussuomalaiset päättäjät sumuttavat näin, tarkoituksenaan vähätellä rasismia ja tehdä sen vastustamisesta naurunalaista.”

Iso joukko lapsia ja nuoria saa Anderssonin mukaan kuulla koko kasvunsa ajan olevansa vääränlainen tai muuten joukkoon kuulumaton.

”Syrjinnän todellisuus Suomessa näkyy esimerkiksi siten, ettei saa kutsuja työhaastatteluihin ja työllistyminen on muutenkin vaikeaa. Vuokra-asunnot menevät muille ja omassa arjessa joutuu toistuvasti pelkäämään fyysisen turvallisuutensa puolesta.”

”Joten jos hallitus on tosissaan rasismin vastustamisen kanssa, saamme ehkä pikkuhiljaa kuulla avauksia siitä, mitä hallitus näille asioille aikoo tehdä?”

Anderssonin mielestä liikkeelle voisi lähteä hallitusohjelman muuttamisesta.

”Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, paperittomien terveydenhuollon heikentäminen sekä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tulorajat ja määräaikaisuudet ovat kaikki esimerkkejä syrjintää syventävistä päätöksistä.”

Rydman tyrmäsi Ylen Politiikkaradiossa hallitusohjelman muuttamisen, mutta katsoi, että hallitusohjelmaa voidaan joiltakin osin täsmentää ja konkretisoida.

