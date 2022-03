Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan on ottanut tiukan linjan Kiinan mahdolliseen tukeen Venäjälle Ukrainan sodassa.

”Millä tahansa tuella Moskovalle on seurauksensa”, hän sanoi vieraillessaan Roomassa.

Financial Times uutisoi maanantaina, että Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua aloittamaansa sotaan Ukrainassa. Pyyntö on tullut helmikuun 24. päivänä alkaneen hyökkäyksen jälkeen. Lähteet kertovat Venäjän pyytäneen Kiinalta kalustoapua sekä muutakin avustusta, mutta tarkkaa tietoa pyynnön yksityiskohdista ei ole. Sotilaallisen apuun voi lukeutua kaluston lisäksi esimerkiksi aseita, ammuksia tai niin sanottua ei-tappavaa apua, kuten varustusta ja tekniikkaa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian vastasi tiistain normaalissa lehdistötilaisuudessa kertomalla, että Yhdysvallat on viime aikoina levittänyt haitallisesti Kiinaan kohdistuvaa disinformaatiota. Zhao painotti, että Kiinan kanta Ukrainan kysymykseen on johdonmukainen ja selkeä. Zhaon mukaan Kiina on ollut rakentavassa roolissa rauhanneuvottelujen edistämisessä.

Jake Sullivan tapasi tiistaina Italian pääministerin Mario Draghin. Italian pääministerin kanslian tiedotteen mukaan Sullivan ja Draghi tuomitsevat jyrkästi kaikki Venäjän toimet sodan jatkamiseksi.

”Venäjän aggressiiviseen toimintaan on vastattava päättäväisillä ja yhtenäisillä toimilla”, Sullivan ja Draghi sanovat.

Mario Draghi on jo aikaisemmin patistanut koko EU:ta ja myös G7-maita kovempiin toimiin Venäjää vastaan. Hän on ilmoittanut Italian olevan mukana myös mahdollisissa energiaa koskevissa pakotteissa. Italia ja Saksa ovat euromaista riippuvaisimpia venäläisestä kaasusta. Saksa vastustaa energiaan kohdistuvia pakotteita.

