Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on laskenut valmiustasoaan koronavirusepidemian tasaantumisen vuoksi.

”Valmiustaso on edelleen korkea ja kyky koronaviruspotilaiden hoitoon on hyvä”, HUS sanoo tiedotteessaan,

Koronavirusepidemian vuoksi HUS on toiminut täysvalmiudessa eli tason 3 valmiustilassa 19. maaliskuuta alkaen. Täysvalmiudessa toimittaessa lähes kaikki sairaanhoitopiirin resurssit mobilisoitiin ja toiminnot suunniteltiin siten, että niissä keskityttiin ennen kaikkea koronavirusepidemian hoitoon.

Perjantaina siirryttiin toimitusjohtaja Juha Tuomisen päätöksellä valmiustasolle kaksi eli tehostettuun valmiuteen. HUS katsoo, että tilanne koronavirusepidemian osalta on toistaiseksi rauhoittunut, mutta edelleen on tarve varautua koronavirustartuntojen kasvuun ja varata siihen riittävät resurssit. Samanaikaisesti on varmistettava väestölle mahdollisimman laaja terveyspalvelujen tarjonta käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

”Normaalitoimintojen vakauttaminen koronahoitojen rinnalla on vähentyneen tautitilanteen vuoksi nyt mahdollista ja ehdottoman tarpeellista”, Tuominen kommentoi Twitterissä.

Kirurginen sairaala toimii koronaviruspotilaiden pääasiallisena hoitopaikkana ainakin kesän yli. Koronaviruspotilaiden lisäksi Kirurgisessa sairaalassa hoidetaan enenevässä määrin myös muita potilaita.

”Koronaviruspotilaiden hoitoon on sairaalassa omat, erilliset yksiköt. Korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaat sekä muut potilaat voivat turvallisesti tulla vastaanotoille ja hoitojaksoille Kirurgiseen sairaalaan”, HUSin Pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtaja Erna Kentala kertoo.

