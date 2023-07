Sadekuuro yllättää šakinpelaajat Sergelin torilla. Sara Boucheche ja muut Tukholman kaupungin nuoret kesätyöntekijät kantavat nopsasti penkit, pöydät ja šakkilaudat sateensuojaan, joka on onneksi vain muutaman metrin päässä. Sergelin torin aukio on rakennettu katutason alapuolelle, joten suuri osa torin reunasta on katettu.