Valtion hankintayhtiö Hanselin julkisuudessa paljon puhuttanut kilpailutus koskee muun muassa puhdistus- ja desifiointiaineita, siivousvälineitä, henkilökohtaisen hygienian aineita, roskapusseja ja jätesäkkejä. Tuotteet menevät valtiolle, kuntiin ja muihin julkisiin organisaatioihin. Hankinnan arvo on neljän vuoden ajalta 50 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjät puuttui aikaisemmin tällä viikolla kilpailutukseen sanoen, ettei hankintaa ei ole ositettu tuoteryhmittäin eikä alueellisesti. Yrittäjien mukaan suomalaisilla pk-yrityksillä ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen, jos hankinnat toteutetaan kymmenien miljoonien eurojen kokonaisuuksina.

”Hansel on huolissaan Suomen Yrittäjien kesken tarjouskilpailumme julkisuudessa esittämistä väitteistä, että vain pari isoa kansainvälistä tukkua voisi osallistua tähän tarjouskilpailuun. Pelkomme on, että joku pienempi yritys jätti tämän virheellisen uutisoinnin vuoksi tarjouksen tekemättä. Hanselin tavoitteena on edistää kilpailua julkisissa hankinnoissa”, Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala kommentoi lauantaina Uudelle Suomelle lauantaina.

Tänään lauantaina myös hallituspuolue keskustan talouspoliittinen työryhmä tuli ulos julkilausumalla, jossa se paheksuu Hanselin toimintakulttuuria. Keskustan kansanedustajien mukaan hankintoja ei jaeta lain kannustamalla tavalla pienempiin osiin, vaan toteutetaan niin suurissa kokonaisuuksissa, että pk-yritysten osallistuminen niihin vaikeutuu.

Anssi Pihkalan mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

”Yritysten oli mahdollista tarjota ryhmittymänä ja näin myös osin tapahtui. Kyse ei ole yksinoikeussopimuksesta eli se on asiakkaalle vain yksi hankintakanava eikä se estä asiakasta hyödyntämästä omia tuotekohtaisia sopimuksia tai muita hankintaratkaisuja. Kaikki tarjouksen jättäneet kuusi yritystä on suomalaisia pk-yrityksiä eivätkä isoja kansainvälisiä tukkuja”, hän kertoo.

Pihkala sanoo, että alalla yleiseen yhden toimittajan malliin päädyttiin asiakkaiden toivomuksesta.

”Kuljetusten keskittäminen on ympäristöystävällistä ja turvallista, sillä esimerkiksi koulut eivät halua ylimääräistä liikennettä alueilleen.”

Hän kertoo, että hankinnan arvo on 12-15 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa noin 2-3 prosentin osuutta Suomen puhtaanapidon tuotteiden ja tarvikkeiden markkinasta. Sopimuksen kesto on neljä vuotta.

”Sopimus ei suinkaan tule koko julkiselle sektorille tai koko Hanselin asiakaskunnalle eikä asiakkailla ole ollut mitään käyttövelvoitetta. Mukana on 67 kuntaa, 57 muuta kunnallista organisaatiota ja 26 valtion organisaatiota. Kaikki muut julkiset hankintayksiköt ostavat kilpailuttamalla itse, yhteistyössä alueellisesti tai suorahankintoina. Julkisen sektorin hankintakokonaisuus tällä tuotealueella on näin ollen jaettu.”

Keskustan kansanedustajat korostivat omassa ulostulossaan, että Hanselin ja KL Kuntahankintojen viime vuonna toteutuneen fuusion yhteydessä eduskunnalle vakuutettiin, että tällä ei olisi merkittäviä vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksiin julkisiin hankintoihin.

Pihkala vastaa, että KL-Kuntahankinnat Oy on aiemmin kilpailuttanut hyvin pitkälle vastaavan sopimuksen samalla toimintamallilla, samalla tuotevalikoimalla ja arvoltaan samansuuruisena.

”Kyseessä on tämän sopimuksen uudelleenkilpailutus nyt Hanselin toimesta”, hän kertoo.

Hanselin kategoriajohtaja Susanna Närvänen kommentoi aihetta jo perjantaina blogikirjoituksessaan. Hän korostaa, että yhteishankintoja tehdään, jotta sellaisia tuotteita ja palveluita, joita julkishallinto hankkii paljon, voitaisiin hankkia mahdollisimman tehokkaasti.

”Kilpailuttaminen vaatii paljon työtä ja aikaa, joten jokaisen hankintayksikön ei ole järkevää tehdä sitä itse. Keskimäärin yhteishankintaa valmistellaan reilu vuosi. Ennen tarjouspyynnön julkaisua on tehty laajoja asiakastarpeita, toimialaa ja markkinaa koskevaa selvitystyötä. Tiivistä keskustelua käydään sekä asiakkaiden että potentiaalisten toimittajien kanssa, jotta sopimuksesta tulisi kaikkien kannalta mahdollisimman toimiva”, Närvänen kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että yhteishankinta ei toimintamallina suinkaan sulje markkinoita pieniltä yrityksiltä, mutta se takaa asiakkaille toimitusvarmuuden.

Närvänen sanoo myös, että se, että jokin yhteishankinta on kilpailutettu neljäksi vuodeksi ei suinkaan tarkoita sitä, ettei samasta tuote- tai palveluryhmästä voitaisi tehdä uutta kilpailutusta tuona aikana.

”Silloin kun yhteishankinta toteutetaan niin sanottuna puitejärjestelynä, sitä voivat käyttää vain ennalta liittyneet asiakkaamme. Tämän vuoksi voi lyhyelläkin aikavälillä olla tarpeen tehdä uusi kilpailutus eri asiakasryhmälle, jolloin ovi julkisiin hankintoihin on jälleen avoinna uusille tarjoajille”, hän kertoo.

Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia.

