Lempäälän kunta sanoutuu irti perussuomalaisen kunnanvaltuutettunsa Olavi Saarelaisen some-viestinnästä ja -kannanotoista.

Kunta on tiedottanut asiasta sekä verkkosivuillaan että Twitterissä. Asiasta on kysytty kunnalta, koska Saarelaisen somessa käyttämät natsi-Saksaan viittaavat kuvat ovat herättäneet huomiota. Nyt Saarelaisen taustakuvassa on Auschwitzin keskitysleirin portin kuva ja teksti: Tervetuloa Lempäälään.

”Ko. valtuutetun kommunikointi ei ole Lempäälän kunnan kanta eikä arvomaailman mukaista. Ko. henkilöön on oltu yhteydessä ja pyydetty toimimaan luottamushenkilöiden yhteisesti sovitun eettiseen toimintaohjeen mukaan. Myös puolueen johdolle on asiasta raportoitu”, Lempäälä kertoi Twitterissä.

Kunta toteaa tiedotteessaan, että Lempäälän kunnan periaatteisiin kuuluu ehdoton ihmisoikeuksien kunnioitus ja syrjimättömyys.

”Näin ollen kunta irtisanoutuu valtuutettu Saarelaisen epäasiallisista kannanotoista ja viestinnästä.”

Kunta on saanut yhteydenottoja valtuutettu Saarelaisen sosiaalisen median viestinnästä.

”Viestintä koetaan häiritseväksi ja epäasialliseksi. Lempäälän kunta on reagoinut asiaan välittömästi ja ollut yhteydessä valtuutettuun. Häntä on pyydetty toimimaan luottamushenkilöiden yhteisesti sovitun ja päätetyn eettisen toimintaohjeen mukaisesti”, Lempäälä kertoo.

Kunta korostaa, että Lempäälän kunta on sitoutunut maaliskuisella päätöksellään eettiseen koodiin, ja samalla valtuusto on tarkentanut, mitä kuntalain pykälä tarkoittaa valtuutettujen toiminnassa.

”Valtuutettu Saarelainen ei toimi valtuutettuna näiden sovittujen pelisääntöjen mukaan. Valtuutetun sosiaalisessa mediassa käyttämä materiaali ja kommunikointi ei ole Lempäälän kunnan kanta eikä arvomaailman mukaista.”

Saarelainen on vastannut julkaisemalla kunnalta saamansa kirjeen some-tilillään. Siinä kunta toteaa hänelle muun muassa, että ”leimaat toiminnallasi koko kunnanvaltuuston”.

”Lempäälän kunta sanoo kyllä kaikelle paitsi luottamushenkilöiden sananvapaudelle. Te halusitte minun vaihtavan taustakuvani teitä miellyttäväksi, mutta vaihdoin sen teitä kuvaavaksi”, Saarelainen vastaa viitaten Auschwitz-kansikuvaansa.

Saarelainen sanoo Ylelle, että hän halusi edelliseen kansikuvaansa ”isänmaallisia nuoria vertauskuvaksi nykyajan nuorisoon”.

”Parhaimmat kuvat löytyivät Hitler Jugendista ja se tuli valituksi”, Saarelainen selittää valintaa Ylelle.

Saarelaisen mukaan hän haluaa kansikuviensa ottavan kantaa. Hän kuitenkin kiistää kannattavansa natsiaatetta.

”Kunnan ei kuitenkaan tulisi rajoittaa valtuutetun sananvapautta, oli hän sitten kansallissosialisti tai kommunisti”, Saarelainen sanoo Ylen mukaan.

