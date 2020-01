Kansanedustaja, aikaisemmin presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä neuvonantajana työskennellyt Hussei al-Taee (sd) sanoo, että Yhdysvaltain uhkaus iskeä iranilaisia kulttuurillisia kohteita vastaan sotii kaikkea sivistyneisyyttä, ihmisyyttä ja historiantajua vastaan.

Presidentti Donald Trump tviittasi lauantai-iltana, että Yhdysvalloilla on 52 iranilaista kohdetta, joista osa on hyvin merkittäviä Iranille sekä iranilaiselle kulttuurille ja näihin kohteisiin isketään ”todella nopeasti ja todella kovaa”, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan.

”Tämä on järjetöntä. Ei ole iranilaisia kohteita, on ihmiskunnan kannalta tärkeitä kohteita Iranin maaperällä. Tällä pelotevaikutuksella Valkoinen talo pyrkii minimoimaan vahinkoja. Saatamme nähdä tilanteen, jossa Trump todella joutuu toteuttamaan uhkauksiaan pelotevaikutuksen säilyttämiseksi”, al-Taee kommentoi Twitterissä julkaisemassaan analyysissä.

Irakissa syntynyt al-Taee varoittaa myös Iranin pyrkimyksistä vähentää amerikkalaisten läsnäoloa alueella. Tällä olisi hänen mukaansa vakavia sisäpoliittisia seurauksia Irakissa.

”Tällä hetkellä amerikkalaiset sotilaat ovat tukikohdissaan sunni- ja kurdialueilla. Shiia-alueilla on vain vähäisiä määriä amerikkalaisia. Jos sunnit ja kurdit tai vain kurdit päättävät pitää amerikkalaiset alueillaan parlamentin päätöksestä huolimatta, saatamme nähdä Irakin sirpaloitumisen kolmeksi tai neljäksi keskenään sotivaksi alueeksi. Shiiat joutuvat vahvasti Iranin vaikutuksen etupiiriin, saatamme jopa nähdä shiiojen keskinäistä kärhämää tietyillä alueilla.”

Al-Taeen mukaan tilanne on sunnialueilla vähintään yhtä monimutkainen.

”Ilman yhteistyötä keskuksen, eli Bagdadin kanssa, konfliktit voivat leimahtaa, sillä sunni-alueilla tullaan myös taistelemaan vallasta, rahasta ja optioista. Alue on myös saarrettu kolmesta suunnasta aseryhmien toimesta. Irakin armeija on jakaantunut kaikkien näiden lahkojen viitoittamalla tiellä ja se on aseistettu vahvasti amerikkalaisin asein. Yhdysvallat joutuisi lähettämään alueella kymmeniä tuhansia lisää sotilaita, jos se haluaisi pitää tukikohtansa turvassa. Tämän jenkit tietävät. Iran ei luovu Irakista”, hän analysoi.

Al-Taee nostaa esiin myös kurdialueen tilanteen. Hän muistuttaa, että juuri Yhdysvaltain surmaama Qassem Suleimani auttoi kurdeja, kun Isis hyökkäsi Mosulin kautta vuonna 2014.

”Kurdit myös muistavat hyvin miten heidän pyrkimyksissään itsenäistyä pari vuotta sitten, he kohtaisivat vahvaa vastusta juuri Trumpilta. Samoin tuoreessa muistissa on Trumpin vetämät joukot Syyriasta, joka mahdollisti Turkin hyökkäystä kurdi-kohteita vastaan”, hän jatkaa.

Irakin parlamentti pitää myöhemmin tänään hätäistunnon. Al-Taee uskoo, että se tulee viitoittamaan tuietä suunnalle, joka oli Suleimanin tavoitteena.

”Irakista sopiva kuristusote, ja jenkit ulos”, hän tiivistää.

Lähi-idän asiantuntija, professori Hannu Juusola esitti samansuuntaisia arvioita aikaisemmin sunnuntaina. Hän varoitti myös, että Yhdysvaltojen toimintavapauden vähentyessä alueella, myös kyky taistella ISISiä vastaan vähenee.

”Tämä on ollut Iranin ja iranilaismielisten irakilaisten tavoite jo pitkään. Suleimanin ja Muhandisin Irakin maaperällä tapahtuneen murhan jälkeen mahdollisuudet tähän ovat entistä paremmat”, hän totesi.

Iranin vaikutusvaltaisen vallankumouskaartin komentaja, kenraalimajuri Hossein Salami uhkasi lauantaina Yhdysvaltoja ”strategisella kostolla, joka lopettaa amerikkalaisten läsnäolon Lähi-idässä”.

