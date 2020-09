Myös työnantajamaksujen tulisi näkyä palkansaajan palkkakuitissa, esittää Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, tilastotieteen opiskelija Arvi Tolvanen. Hän on tehnyt asiasta aloitteen kokoomuksen puoluekokoukselle ja kertoo aloitteestaan Puheenvuoron blogissaan.

”Kaikki palkan pakolliset sivukulut tulisi näkyä palkkakuitissa; tällä hetkellä niistä noin 20% on piilossa. Todellinen bruttopalkka jää hämärän peittoon palkansaajalta”, Tolvanen kirjoittaa.

Hän kertaa: palkan sivukulut on jaettu työntekijän ja työnantajan välillä, mutta vain työntekijän osuus näkyy palkkakuitissa.

”Tämä jako on erittäin keinotekoinen, sillä todellisuudessa kaikki työntekijän kustannukset maksaa työnantaja. Tästä syystä kaikki palkan sivukulut tulisi näkyä palkkakuitissa. Aloitteemme ei muuttaisi kenenkään palkkaa mihinkään suuntaan, pelkästään lisäisi läpinäkyvyyttä ja informaatiota palkansaajalle.”

Tolvanen käyttää esimerkkinä insinööriä, jonka palkkakuittiin on merkitty bruttopalkaksi 3900 euroa kuussa – mutta ”todellinen” bruttopalkka on 4660 euroa, kun otetaan huomioon myös työnantajan 760 euron sivukulumaksut. Työnantajan sivukuluista valtaosa on työeläkemaksua.

Puoluekokousaloitteen mukaan työnantaja maksaa työntekijän iästä riippuen 16,95–18,45 prosenttia työeläkemaksua, 1,34 prosenttia sairasvakuutusmaksua ja 0,45 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua.

Tolvasen mukaan avoimuus olisi erityisen tärkeää eläkejärjestelmän rahoittamisen läpinäkyvyyden kannalta.

”Tällä hetkellä eläkemaksut ovat noin 24% palkasta, mutta palkkakuitissa näkyy vain työntekijän osuus, noin 6,75%. Eläkejärjestelmä on kallis ja epäreiluhko, joten vähintä mitä voidaan tehdä sen parantamiseksi on lisätä läpinäkyvyyttä”, hän katsoo.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä – tai oikeastaan jo aiemmin hyväksytyn vastaavan kannan uusintamista.

”Vaikka työnantajan sivukulut eivät kaikissa tapauksissa olisi työntekijälle kovin oleellista tietoa, työnantajan sivukulujen avaaminen palkkalaskelmaan auttaisi hahmottamaan työhön kohdistuvia maksuja paremmin ja siten lisäisi ymmärrystä työsuhteen kokonaisuudesta”, puoluehallitus toteaa.

LUE MYÖS: