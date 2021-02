Kuva: Outi Järvinen

Tämä lauantai on uutisiltaan suorastaan katastrofaalinen oppositiopuolue kokoomukselle.

Kirsi Piha ilmoitti luopuvansa pormestariehdokkuudesta, mikä on varsinainen uutispommi. Mutta muutakin on tänään kerrottu.

Toinen päivän uutinen on, että julkkiskokki Hanna Gullichsen ilmoitti luopuvansa kuntavaaliehdokkuudesta kokoomuksen riveissä.

Pihan ja Gullichsenin perusteluissa on paljon samaa.

”Ihmisryhmiä tarkoituksellisesti loukkaavat puheet eivät kuulu sivistyspuolueeseen”, sanoo Gullichsen.

”Arvot ovat unohtuneet paperille, eikä puolue ole läpikotaisin sitoutunut toteuttamaan omia arvojaan”, hän jatkaa.

”Kokoomuksen perusarvo on ajatus ihmisestä, joka on vapaa, toimelias ja tasa-arvoinen. Kokoomuksen perusarvo ei ole ajatus siitä, että missä ihminen – siellä ongelma vaan ennemmin missä ihminen – siellä mahdollisuus. Kokoomuksen perusarvo on luoda hyvinvoiva ja toimelias yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus yrittää, tehdä työtä ja elää hyvää elämää. Kaikilla. Se ei perustu ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjivään ajatteluun. Ihmisarvolla ei politikoida”, kirjoittaa puolestaan Kirsi Piha blogissaan, jossa ilmoittaa ehdokkuudesta luopumisestaan.

Piha ei koe pystyvänsä edustamaan ”sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on”.

Näyttää siltä, että molempien mielestä kokoomus on siirtynyt liikaa perussuomalaisten suuntaan. Kyse on mitä ilmeisimmin tiettyjen puolueen kuntavaaliehdokkaiden kannanotoista.

Keskustelu suhteesta perussuomalaisiin on jatkunut koko vaalikauden ajan ja puoluejohtaja Petteri Orpo on vakuuttanut, ettei kokoomus mielistele mitään muuta puoluetta. Samaan aikaan puolueen oppositiopolitiikasta on paistanut linjattomuus.

Petteri Orpo viittaa nyt kokoomuksen arvoihin kertoessaan, että Pihan päätös on pettymys.

”Kokoomuksen arvot ovat vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Näiden puolesta kokoomus on aina tehnyt töitä ja tekee myös tulevaisuudessa”, Orpo tviittaa.

Kolmantena asiana Helsingin Uutiset kertoi tänään Tietoykkösen helmikuiseen tutkimukseen viitaten, että vihreät on noussut kokoomuksen ohi Helsingin suosituimmaksi puolueeksi. Vihreiden kannatus on Tietoykkösen mukaan Helsingissä 23,5 prosenttia ja kokoomuksen 22,9 prosenttia, joten ero ei ole suuri. Kisa Helsingin suurimmasta puolueesta on kova, ja tähän asti Uuden Suomen käymissä taustakeskusteluissa kokoomuksessa on vakaasti uskottu voittoon. Niin on tosin vihreissäkin.

Kirsi Pihan päätös on kokoomukselle joka tapauksessa isku puolueen imagoon. Toki Piha myöntää itsekin, että tyylikkäämpää häneltä olisi ollut harkita koko asia loppuun asti ennen kisaan lähtemistä. Mutta ennen kaikkea ei näytä puolueen kannalta hyvältä, että pormestariehdokas peruuttaa puolueeseen liittyvistä syistä.

Mitä kuntavaaleihin tulee, kisa voitosta on tähän asti ollut kokoomuksen ja vihreiden välinen. Perussuomalaisilla ei ole suurimman puolueen asemaan saumaa, joten kokoomuksen kannatti valita pormestariehdokkaakseen ”sinivihreän” profiilin ehdokas.

Pihan löytyminen ehdokkaaksi näytti olevan pitkän etsinnän tai suostuttelun takana. Sekään ei lupaa hyvää kokoomuksen kannalta. Kokoomus tarvitsee nyt pelastajan jostain.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

LUE SEURAAVAKSI: