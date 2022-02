Suomessa on käynnissä vaaliputki. Viime vuonna käytiin kuntavaalit, tänä vuonna aluevaalit. Ensi vuonna luvassa ovat eduskuntavaalit, ja sitten vuonna 2024 presidentinvaalit.

Presidentinvaalit ovat erityisen mielenkiintoiset, kun peli on täysin auki. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö istuu toista eli viimeistä kauttaan.

Nimispekulaatio on jo käynnistynyt. Vahvimmin esillä on ollut Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin (kesk) nimi. Pitkään presidenttikyselyissä on pyörinyt myös kaksi kertaa toiselle kierrokselle aiemmin päässyt ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Pääministeri Sanna Marinin (sd) nimi on myös ollut mukana, mutta pääministeri itse pitää ehdokkuuttaan hyvin epätodennäköisenä.

LUE MYÖS Presidenttikisa: Heidi Hautala suosii Pekka Haavistoa

Vakionimi kyselyissä on myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho.

Nyt tuoreiden tietojen mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esittää Halla-ahoa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalle Mika Niikon erottua tehtävästään onnettoman Ukraina-tviittinsä jälkeen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää asiasta huomenna torstaina. Ryhmä ei vastusta Purran esitystä. Jos vastustaisi, Purran johtajuudessa olisi jokin pahasti vialla.

Halla-ahon presidenttiehdokkuutta pohdiskeli myös tutkija Markku Jokisipilä kirjassaan Perussuomalaiset – Halla-ahon ja Purran linjalla (Otava, 2021).

”Halla-aho nyt 50-vuotiaana on politiikassa vielä nuori mies, ei myöskään paluu keskeisiin tehtäviin ole poissuljettu vaihtoehto. Keväällä 2023 saattaa perussuomalaisissa olla ministerinpaikkoja jaossa, ja vuoden 2024 presidentinvaaleihin puolue tarvitsee ehdokkaan. Kun tätä asiaa häneltä itseltään suoraan kysyin, hän ei vastannut mitään”, Jokisipilä kirjoitti.

Halla-aho tekee nyt paluun politiikan näyttämölle puoluejohdosta vetäytymisensä jälkeen, sillä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on merkittävä posti – erityisesti nyt kiristyneessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Se on myös luonteva meriitti tiellä presidenttiehdokkaaksi. Halla-ahon nousu paikalle sähköistää presidentinvaalispekulaatioita.

Asian nostaa jo esiin entinen perussuomalaisten puheenjohtaja, entinen ulkoministeri ja entinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini blogissaan.

”Jos minä saisin päättää, se [uusi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja] olisi Halla- aho ja valinnan myötä ilmoitus halusta palvella puoluetta presidenttiehdokkaana vuoden 2024 vaalissa. Väki heittäisi hattuja ilmaan ja Niikon päänahan metsästäjät joutuisivat toteamaan, että lähdettiin sutta pakoon, mutta tuli karhu vastaan”, Soini kirjoittaa.

Kiinnostavaa on myös ulkoasiainvaliokunnan dynamiikka jatkossa. Halla-aho on ristiriitainen hahmo. Hän myös suhtautuu puolustusliitto Naton jäsenyyteen myönteisesti, tosin on kriittinen jäsenyyden hakemisen ajankohdasta. Työparinaan Halla-aholla tulee olemaan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd), entinen ulkoministeri, politiikan konkari ja kiivas Nato-vastustaja.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.