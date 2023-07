Pääministeri Petteri Orpo (kok) osallistuu parhaillaan Brysselissä EU-maiden ja Celac-maiden väliseen huippukokoukseen.

Celac on Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö. EU pyrkii kokouksessa saamaan kumppanimaat tuomitsemaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Tehtävä on kuitenkin vaikea. Latinalaisesta Amerikasta löytyy maita, jotka eivät halua tuomita Venäjän toimintaa. Yhteisen huippukokouskirjauksen tekeminen vaatisi osallistujilta yksimielisyyttä. Voi olla, että päätelmiä ei synny ollenkaan.

”Nyt on huoli siitä, että jotkut Latinalaisen Amerikan ja Karibian maat suhtautuvat kriittisesti Ukraina-kirjauksiin. Se on huono asia”, Orpo totesi tiistaiaamuna kokoukseen saapuessaan.

Orpon mukaan Ukraina–Venäjä-kysymys kuvaa sitä, miksi Euroopan pitää olla aktiivinen globaaleissa asioissa.

”Meidän pitää Eurooppana pyrkiä olemaan vahvempi, suurempi, jotta voimme olla osa ratkaisuja. Eikä niin, että jotkut muut ratkovat meidän asioitamme, vaikka ne tapahtuvat meidän lähialueellamme”, Orpo sanoi.

EU on pyrkinyt viime aikoina eroon strategisista riippuvuuksistaan. Se koskee myös raaka-aineita. Latinalaisen Amerikan maat voisivat olla tässä tärkeä kumppani.

Orpon mukaan maat näkevät yhteistyön Euroopan kanssa kiinnostavana mahdollisuutena.

”Se meidän on tärkeä ymmärtää Euroopassa, että he eivät halua olla ainoastaan raaka-aineiden ja mineraalien tuottaja. He hakevat ymmärrettävästi sitä, että saavat investointeja jatkojalostukseen. Minusta se on aivan oikein.”

EU on tehnyt Mercosur-maiden eli Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa kauppasopimuksen, jonka ratifiointi ei kuitenkaan ole edennyt. EU-maissa on ollut huolta siitä, että sopimus voisi edistää metsäkatoa Amazonin sademetsässä. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa se on nähty uhkana omalle maataloudelle.

Voisiko Mercosur-sopimuksen ratifiointi edetä lähiaikoina?

”Kyllä. Mercosurin, Meksikon ja Chilen kauppasopimuksista on kaikista kolmesta puhuttu erittäin positiivisessa hengessä. Optimismi on korkea, että ne voitaisiin saada eteenpäin. Se on tietenkin ulkomaankaupan kannalta merkittävä asia sekä EU:lle että Suomelle”, Orpo sanoi.

Orpo ei halunnut kommentoida Rydmanin väitteitä

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) esitti maanantaina Ylen Ykkösaamussa väitteen, jonka mukaan Suomessa olisi toimijoita, jotka Venäjä-mielisen dosentin Johan Bäckmanin tapaan levittävät valheellista tietoa hallituksesta.

Rydman viittasi kommentillaan kansainvälisen median Suomen hallitusta koskevaan negatiiviseen uutisointiin.

Rydman ei halunnut maanantai-iltana Ylen A-studiossa tarkentaa keitä tahoja hänen kommenttinsa koski.

”Koska jos Twitteriin menee ja katsoo erilaisten tutkijoiden ja someaktiivien, toimittajienkin, toimintaa, niin ei tarvitse kauaa etsiä ennen kuin tällaisia tapauksia löytää. Mutta olen saanut huomata, että jos mainitsee erityisesti joitakin henkilöitä nimeltä, se on sitten kuulemma maalittamista”, Rydman sanoi.

Pääministeri Orpolta kysyttiin Brysselissä, jakaako hän Rydmanin näkemyksen.

”En edes haluaisi lähteä tämän tyyppiseen keskusteluun. Minusta ministeri Rydman voi käydä sitä keskustelua. –– Ei niin voi olla, että tässä roolissa jokaista ministerin tai hallituspuoleen toimijan twiittiä kommentoin. Totta kai, jos on jotain aivan erityistä”, Orpo vastasi.

Hänen mukaansa tämä on kuitenkin sen tyyppinen kysymys, johon ministeri Rydmanin tulisi vastata.

Orpon mukaan ilma on nyt sakeana erilaista viestintää, heittoja ja kiihtymistä. Hänen mielestään olisi parempi, että ”kaikki vähän rauhoittuisivat”.

Orpo sanoi, että media hoitaa yhteiskunnassa omaa tehtäväänsä ja poliitikot omaansa.

”Minusta tässä koko keskustelussa on tällä hetkellä niin paljon vastakkainasettelua ja ylikierroksia, että olisi hyvä, että vähän laskettaisiin painetta ja pyrittäisiin katsomaan eteenpäin.”

