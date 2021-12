Hallitus esittää tartuntatautilakiin väliaikaisesti voimassa olevaa pykälää 48 a. Sen tavoitteena on suojata koronataudin seurauksille alttiiden potilaiden henkeä ja terveyttä.

Hallitus päätti esityksestä ylimääräisessä istunnossaan tänään. Säännöksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka.

Asia on esillä eduskunnassa jo huomenna.

”Esitämme, että sosiaali- ja terveyshuollon palveluja tarjoavien tahojen työnantajilla on mahdollisuus saada tietoa työntekijöiden rokotuksista. Työnantajilla on velvollisuus huolehtia, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville koronaan liittyvää terveysvaaraa”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

”Momentti kaksi tulee voimaan heti, eli työnantajalla on oikeus käsitellä rokotustietoja, jota oikeutta ei laissa nyt ole. Pykälään liittyvä 30 päivän siirtymäaika vahvistaa, että työnantaja voi varmistua tilanteesta ja mahdollistaa sen, että työntekijä voi halutessaan aloittaa rokotesarjan ottamisen”, STM:n lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa täsmensi.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstön koronaan liittyvä suoja varmistetaan joko rokotuksella tai kuusi kuukautta sitten sairastetulla taudilla. Jos henkilö ei voi ottaa rokotetta, hänen on osoitettava negatiivinen koronatesti, joka otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista.

LUE MYÖS Sanna Marin ja muut ministerit testattiin ohjetta nopeammin altistumisen jälkeen – Näin valtioneuvoston turvallisuusjohtaja selittää

Vaatimus koskee myös potilaiden kotihoitoa.

Oikeuskanslerin kanta painoi

Kiuru perusteli päätöstä oikeuskanslerin näkemyksillä.

”Oikeuskansleri on arvioinut, että sosiaali- terveysalan työntekijöiltä voidaan edellyttää rokotusta potilaiden turvaamiseksi.”

”Kysymys on hyvin herkästä aiheesta, koska oikeus elämään on perusoikeus. Tällä esityksellä on tätä oikeutta tarkoitus toteuttaa”, Kiuru painotti.

”Yhtä lailla on pohdittava sitä, mihin tämä esitys tulee johtamaan. Olen ollut huolissani siitä, riittääkö hoitajia näihin tehtäviin, jos lisätään tämä uusi pykälä. Mutta oikeuskanslerin näkemys on hyvin vakava, hänen mielestään työntekijöiltä voidaan edellyttää rokotusta”, Kiuru totesi.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen totesi, että hyvä suoja omikronmuunnosta vastaan voi vaatia kolmannen rokotteen.

”Voi olla, että rokotussuoja on jonkin verran alentunut omikronia vastaan, ja kolmannella rokotuksella suoja on parempi kuin kahdella. Nämä ovat alustavia laboratoriopohjaisia analyyseja. Varmaa tietoa joudumme valitettavasti odottamaan vielä muutamia viikkoja”, Puumalainen sanoi.

Koronatodistusta voidaan vaatia myös muilta kuin hoitoalan työntekijöiltä, esimerkiksi siivoojilta, jotka siivoavat alttiiden potilaiden huoneita.

LUE MYÖS: