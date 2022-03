Talouden kuva ylipäätään on nyt hyvin sumuinen, sanoo valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko Uuden Suomen haastattelussa.

”Riskinä voisi olla jopa stagflaatio: hyytyvä kasvu ja korkea inflaatio. Se on tosi paha yhdistelmä. Silloin lisämenot on puntaroitava erityisen tarkkaan. Ei pidä unohtaa, että myös valtionlainojen korot ovat nousussa. Olemme tottuneet halvan velkarahan aikaan kymmenessä vuodessa. Se ei ole pysyvä olotila.”

Saarikon tärkeysjärjestyksen kärjessä ovat Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaaminen ja näiden ohella lisäpanostuksia voidaan tarvita vihreään siirtymään, Venäjän energiasta irrottautumiseen. Lisäpanostustoiveita tulee nyt monelta suunnalta, eikä Saarikon mukaan niihin kaikkiin voida suostua.

”Tavoitteena on, että panostukset, joita nyt joudutaan tekemään puolustuksen tai rajaviranomaisten tilanteen varmistamiseksi, ovat toimia poikkeuksellisessa ajassa. Kyllä julkisen talouden tasapainotavoite on edelleen olemassa”, hän linjaa.

Tällä viikolla luvassa on myös EU-huippukokous. Italia, Espanja, Portugali ja Kreikka ovat kertoneet valmistelevansa yhteisen esityksen energiakriisin ratkaisemisesta ja uusista elvytystoimista. Italian pääministeri Mario Draghin kanta on, että elvytyspaketista jäljellä olevia varoja ei elvytyspaketin sääntöjen mukaan voi käyttää energiakriisin hoitoon.

Suomi on erittäin kriittisellä kannalla sen suhteen, että yhteisvelkaa käytettäisiin uudelleen Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Hallituksen linja on ollut, että koronakriisin vuoksi rakennettu elpymisväline on kertaluonteinen.

”Suomi ei ole pitänyt perusteltuna rakentaa EU:ta yhteisen velkaunionin suuntaan”, Saarikko sanoo.

”Sodan heijasteet talouteen ovat tosi moninaiset. Toistaiseksi on arvioitu, että talouskasvu EU-alueella voisi säilyä vahvana kaikkineen. Sen kasvun takana on paljon elvytysrahaa”, hän huomauttaa.

”Koronan yhteydessä sovitun elpymisvälineen rahat ovat parhaillaan vasta menossa jakoon kansallisesti. Esimerkiksi Suomi kohdistaa puolet siitä rahastaan vihreään siirtymään, eli energiaan, joka ei ole riippuvainen Venäjästä. Se osuu erittäin oikeaan aikaan se olemassa oleva Kestävän kasvun ohjelma.”

Saarikon mukaan muitakin vaihtoehtoja kuin uusi yhteisvelka on. Hän ottaa esiin valtiontukisäännökset, joiden joustoon Suomi on suhtautunut myönteisesti.

