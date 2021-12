Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kommentoi keskiviikkona lyhyesti hallituksen linjauksia rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Hallitus kertoi myöhään tiistaina illalla uusista koronarajoituksista, joista aiheutuviin menetyksiin se myös kertoi varautuvansa. Tarkemmin hallitus varautuu suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Korvausten toteuttamistavasta linjataan jatkovalmistelussa pikaisesti. Valmistelussa määritellään toteuttamistapaa, joka koskee erityisesti yritysten kustannustukilainsäädäntöä sulkemiskorvauksineen ja kustannustukineen, kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä työttömyysturvaa.

Lisäksi jatketaan koronatilanteesta johtuvien suorien kustannusten korvaamista viranomaisille täysimääräisesti.

Keskustan kanta on kiinnostava

Kysymys kustannustuista ja siitä, otetaanko ne kehysten sisältä vai ulkopuolelta, nousi esiin tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa. Keskusta on loppuvuodesta yrittänyt saada hallituskumppaneilta takeita siitä, ettei kehyksiä ylitetä jo sovittua enempää. Näin ollen kysymys on keskustalle vaikea, ja siksi on erityisen kiinnostava tietää, mitä keskustassa siitä ajatellaan.

Hallitus olikin sopinut, että nimenomaan keskustan Kurvinen vastaa kustannustukikysymyksiin. Kurvinen toisti, että hallitus varautuu suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Hänen mukaansa asia on myös oikeusturvakysymys.

”Piakkoin tullaan linjaamaan korvausten toteuttamistavasta”, Kurvinen kertoi.

Keskusteluun ja selvitykseen tulevat Kurvisen mukaan mahdolliset erilliset sulkemiskorvaukset ja kustannustuet, lisäksi arvioidaan tarvetta yrittäjien työttömyysturvan jatkolle ja mahdolliset tuet kulttuurille ja urheilulle.

”Lisäksi aikaisemman politiikan ja linjan mukaisesti jatketaan koronatilanteesta johtuvien suorien kustannusten korvaamista viranomaisille, jotka tekevät tätä viranomaistoimintaa koronaan liittyen.”

Näin kehyskysymystä kommentoi Sanna Marin

Kehyskysymykset ja keskustan laajemmat positiot siinä Kurvinen ohjasi keskustan puheenjohtajalle, valtiovarainministeri Annika Saarikolle.

”Mutta tämä on hallituksen linja, eli suorat, näistä rajoituksista aiheutuvat suorat ja välttämättömät kustannukset, tullaan korvaamaan ja niiden valmistelu lähtee nyt liikkeelle. Ne pitävät sisällään myös nämä minun sektorin mahdolliset tuet ja korvaukset, sellaiset välttämättömät”, Kurvinen sanoi.

Myös pääministeri Sanna Marinilta (sd) kysyttiin myöhään tiistaina, otetaanko kustannustukirahat kehysten sisältä vai ulkopuolelta.

”Tämä kokonaisuus on vielä neuvotteluissa, eli tätä työtä jatkamme. Tässä on aikaisemmin ollut linjana se, että kun kyse on koronan välittömistä kustannuksista, nämä ovat kehyksen ulkopuolisia, mutta tämä kokonaisuus on vielä siis valmistelussa”, Marin totesi Säätytalon portailla hallituksen neuvottelujen päätyttyä.

