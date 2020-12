Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) korosti oikeudenmukaisuuden ja eheyden merkitystä itsenäisyyspäivän lippupuheessaan Hämeenlinnassa.

”Meidän suomalaisten on syytä katsoa toisiamme silmien tasalta ja antaa arvoa isänmaalle ja toinen toisillemme. Tämän maan rakentaneet sukupolvet ymmärsivät, että poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti jakautunut yhteiskunta on kotina kehno ja linnakkeena hutera. Oikeudenmukaisuuden ja koko Suomen mukana pitämisen on oltava toimintamme lähtökohta”, hän sanoi.

Kaikkosen mukaan suomalaiset ovat koronapandemiasta huolimatta ”varsin onnellisessa asemassa”.

”Maamme asiat ovat melko hyvällä mallilla niin kansainvälisesti vertailtaessa kuin tarkasteltaessa maamme yli satavuotiasta itsenäistä historiaa. Aina näin ei ole ollut. Itsenäisyytemme alkua leimasivat ristiriidat ja suurvaltapolitiikan tuoma sodan vaara.”

Kaikkosen mukaan vahvojen ehdoilla rakennettu yhteiskunta on heikko.

”Ketään ei saa työntää syrjään, ketään ei saa väheksyä. Potentiaalia ja mahdollisuuksia on nähtävä kaikkialla ja kaikissa. Eheä Suomi on meidän kaikkien etu. Sen rakentaminen on paras tapa kunnioittaa veteraanien perintöä, joka elää vahvana. Vaikka maamme on muuttunut melkoisella tavalla, uskomme edelleen samoin kuin sotien aikana: Suomi on meidän suomalaisten yhteinen koti, ponnistamisen ja puolustamisen arvoinen isänmaa. Yhtenäistä maata eivät mitkään uhat lannista.”

Lipunnosto aloittaa perinteisesti itsenäisyyspäivän. Suomalaisuuden liitto on järjestänyt valtakunnallisen lipunnoston yhtäjaksoisesti vuodesta 1957. Lipunnosto on tähän asti tapahtunut aina Helsingissä, mutta pääkaupunkiseudun koronatilanteen vuoksi se siirrettiin tänä vuonna Hämeenlinnaan. Myös Hämeenlinnassa lipunnosto järjestettiin ilman yleisöä.

