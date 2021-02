Satakunnan alueellinen tartuntatautityöryhmä on reagoinut maakunnan vakavaan koronatilanteeseen. Satakunnan epidemiatilanne on nopeasti huonontunut ja riski tilanteen vaikeutumisesta edelleen on viranomaisten mukaan suuri.

”Suosittelemme vahvasti seuraavan kolmen viikon ajan vapaa-aikaa vietettäväksi vain oman perheen tai lähipiirin kesken”, Satasairaala kertoo tiedotteessaan.

”Kaikkien ylimääräisten ihmiskontaktien välttäminen auttaa estämään uusien tartuntojen syntymistä. Ulkoilmassa tartuntariski on huomattavasti sisätiloja pienempi, joten hiihtolomaa kannattaa viettää ladulla ja pulkkamäessä perheen kesken ulkoillen”, tiedote jatkuu.

Erityisen huolestuttava on Rauman telakan tilanne. Rauman telakalta otetuissa seulontanäytteissä löytyi lauantain tietojen mukaan yhteensä noin 230 positiivista näytettä yhteensä noin tuhannelta testatulta henkilöltä.

”Sairastuneet työntekijät asetetaan eristykseen tartuntatautiviranomaisten päätöksellä. Altistuneiden jäljitystyö on edelleen kesken, mutta altistuneeksi katsottavat asetetaan karanteeniin määräyksellä”, Satasairaala kertoo.

Koko Satakunnassa raportoitiin lauantaina 92 uutta tartuntaa. Luku on Suomen toiseksi korkein HUSin alueen jälkeen.