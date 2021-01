Yhdysvaltain pääkaupunki Washington D.C. oli keskiviikkona silmiinpistävällä tavalla poikkeustilassa, kun virkavalta yritti pitää huolen siitä, että maan tuoreen presidentin Joe Bidenin virkaanastujaiset sujuvat ongelmitta.

Yhdysvaltain kongressi ja useat kongressia ympäröivät korttelit oli piiritetty noin kolmemetrisellä, piikkilangalla varustetulla aidalla, ja ympäri kaupunkia päivysti käsittämättömän runsas sotilaiden ja poliisien joukko.

Poikkeustila näkyi kaupungissa monin tavoin: esimerkiksi juna- ja linja-autoasemalla Union Stationilla ei ollut linja-autojen kaukoliikennettä lainkaan virkaanastujaispäivänä, ja junalla kaupunkiin saapuvia odotti runsas ja utelias poliisien ja poliisikoirien joukkio.

Viranomaiset halusivat varmistaa turvatoimilla, että virkaanastujaiset sujuvat ongelmitta eikä loppiaisena kongressissa koetut mellakat pääse toistumaan. Mellakoitsijat onnistuivat tunkeutumaan tuolloin kongressiin ja ammuskelivat kongressissa. Neljä ihmistä kuoli mellakoissa.

He halusivat myös viestittää, että tällä kertaa koronapandemian aikana he haluavat ihmisten seuraavan virkaanastujaisia kotisohviltaan sen sijaan, että he tulisivat paikan päälle juhlimaan. David Ford ja hänen ystävänsä, joka haluaa esittäytyä vain nimellä David, olivat kuitenkin tulleet kongressin edustalle juhlimaan Bidenin alkavaa presidenttikautta.

He kuvailevat oloaan helpottuneiksi sen takia, että Biden voitti presidentinvaalin ja aloitti maan uutena presidenttinä Donald Trumpin sijaan.

”Toivotamme onnea Bidenille, hänellä ei ole helppo tehtävä”, kaksikko sanoo.

”Bidenin presidenttiyden myötä päättäjien keskuudessa vallitsee vihdoin konsensus siitä, miten koronapandemia pitää yrittää taltuttaa”, he huomauttavat.

He viittaavat Trumpin saamaan kritiikkiin siitä, miten hän hoiti koronapandemian taltuttamista. Trumpia arvosteltiin siitä, että hän suhtautui välinpitämättömästi maailmanlaajuiseen pandemiaan. Trump muun muassa vitsaili Bidenin kustannuksella sen takia, että Biden käytti kasvosuojusta. Trump myös ehdotti, että pandemiaa taltutettaisiin niin, että desinfiointiainetta piikitettäisiin kehoon.

Kaksikko on erittäin toiveikas Bidenin kauden suhteen, vaikka koronapandemia tekee Bidenin presidenttikaudesta haasteellisen.

”Demokratiaa täytyy puolustaa, mikä on todella vaikeaa näin pandemian aikana”, Ford ja hänen ystävänsä pohtivat.

Trump-faneja ei näkynyt kongressin edustalla

Tilaisuutta oli saapunut turvaamaan 25 000 kansalliskaartin sotilasta, joiden taustat tutkittiin sen jälkeen, kun FBI varoitti kaartilaisten joukossa olevan myös Trumpin kannattajia.

Yksi kaupunkilainen kuvaili massiivista sotilaiden ja poliisien läsnäoloa ”suureksi oopperaesitykseksi”.

”Olen häpeissäni Capitolin tapahtumista. Minne tahansa menenkin tai katson, siellä näkyy sotilaita ja poliiseja”, hän totesi.

Virkaanastujaisten alkaessa hän ei ollut nähnyt yhtään Trump-protestoijaa.

”Näin yhden uskonnollisen fanaatikon, mutta siinäpä se, hän ei vaikuttanut vaaralliselta”, kaupunkilainen sanoo.

Virkaanastujaisten aikana Union Stationin edustalle aidan eteen oli kokoontunut muutamia kylttejä kantavia ihmisiä, jotka kylteissään muun muassa vastustivat aborttia tai viestittivät uskonnollisia viestejä. Tämän suurempaa protestiaaltoa Bidenia vastaan ei näkynyt kongressin edustalla virkaanastujaisten aikaan.