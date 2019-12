Valinnanvapaus ja yksityiset terveysvakuutukset ovat Ruotsissa joutuneet kohun keskelle. Sanomalehti Dagens Nyheter paljasti kuluneella viikolla, kuinka yksityiset palveluntarjoajat asettivat etusijalle potilaita ja asiakkaita, joilla oli yksityinen vakuutus, vaikka ne samaan aikaan tarjosivat palveluitaan julkisen terveydenhuollon piirissä.

”Hoitoa pitää antaa tarpeen mukaan. Ei lompakon paksuuden mukaan”, ärähti pääministeri Stefan Löfven.

Terveydenhuollon jonot ovat kuuma aihe Ruotsissa samaan tapaan kuin Suomessakin. Marraskuussa 30 485 ruotsalaista oli joutunut odottamaan jo sovittua leikkausta tai muuta toimenpidettä yli 90 päivää. Luku vastaa 24 prosenttia potilaista. Ruotsissa on 90 päivän hoitotakuu samoin kuin Suomessakin.

Yksityiset terveysvakuutukset eivät kuitenkaan ole Ruotsissa yhtä yleisiä kuin Suomessa. Kun noin 1,2 miljoonalla suomalaisella on terveysvakuutus, ruotsalaisista yksityisesti vakuutettuja on noin 658 000. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa yksityisiä terveysvakuutuksia on yli kolme kertaa enemmän.

Dagens Nyheterin soittokierroksella kymmenelle yksityiselle palveluntarjoajalle yhdeksän kertoi, että yksityisesti vakuutetut asiakkaat saavat hoitoa ja palvelua nopeammin. Näistä yhdeksästä yrityksestä neljä ei kuitenkaan pysty täyttämään lakisääteistä hoitotakuuta.

Erityisesti huomio kiinnittyy yhteen yhtiöön, laboratorio- ja diagnostiikkapalveluita tarjoavaan Unilabsiin . Yhtiöstä tehtiin syyskuussa rikosilmoitus, kun ainakin seitsemän potilasta, joilla epäiltiin syöpää, joutui odottamaan kuukausia koetuloksia ja röntgenkuvia.

”Vakuutetut asiakkaat asetetaan yleisesti etusijalle. Tarvitsemme vain lääkärin kirjoittaman lähetteen, josta ilmenee, mikä vakuutusyhtiö on kyseessä.” Unilabsin asiakaspalvelu

Yhtiön on myös epäilty asettavan ne asiakkaat etusijalle, joilla on yksityinen vakuutus.

Unilabsin asiakaspalvelusta käytäntö myönnetään auliisti.

”[Yksityisesti] vakuutetut asiakkaat asetetaan yleisesti etusijalle. Tarvitsemme ainoastaan lääkärin kirjoittaman lähetteen, josta ilmenee, mikä vakuutusyhtiö on kyseessä, sekä vahinkonumero”, asiakaspalvelusta vastataan.

Radiologia ja patologia -yksikön johtaja Charlotta Wikström kuitenkin kiistää potilaskikkailun.

”Riippumatta siitä, onko vakuutusta vai tuleeko julkiselta puolelta, kiireellisyysarviointi tehdään lääketieteellisin perustein”, hän sanoo.

Nyt Ruotsin hallitus aikoo tuoda eduskuntaan jo kertaalleen hylätyn lakiesityksen, jolla halutaan kieltää potilaskikkailu ja yksityisesti vakuutettujen priorisointi hoitojonoissa.

”Tässä se nyt nähdään, mustaa valkoisella, se mistä me sosiaalidemokraatit olemme varoittaneet pitkään. Vakuutetut potilaat menevät muiden ohi jonoissa. Tämä vihastuttaa minua – mutta valitettavasti ei yllätä”, kommentoi Ruotsin sosiaaliministeri Lena Hallengren (sd) Dagens Nyheterille.

Myös Ruotsin lääkäriliiton puheenjohtaja Heidi Stensmyren ja palkansaajakeskusjärjestö LO:n puheenjohtaja Karl-Petter Thorwaldsson vaativat, että lakeja on vahvistettava niin, että hoitoa priorisoidaan tarpeen mukaan. Vakuutusten kysyntää ei kuitenkaan voi tyrehdyttää vahvistamatta julkista sektoria, he katsovat.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Tukholmassa.

