Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mielestä Petteri Orpon (kok) hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikan yhtälö on ”logiikaltaan hämmästyttävän huono”. Virta sanoi vihreiden eduskuntaryhmän kokouksessa Jyväskylässä, että hallituksen vaihtoehdossa työkalut työvoimapulaan vastaamiseen jätetään käyttämättä, eikä siinä oteta huomioon Suomen väestönkehityksen todellisuutta.

”Suomalaiset yritykset ovat tämän maan talouden kivijalka enkä pysty ymmärtämään, miksi hallitus ohittaa elinkeinoelämän hätähuudon siitä, että tämä maa tarvitsee lisää työhön johtavaa maahanmuuttoa”, Virta sanoi linjapuheessaan.

Virran mukaan työvoimapula on vuosikymmenen loppuun mennessä Suomen talouskasvun suurin tulppa, mihin vastaamatta jättäminen voi aiheuttaa ”tuhoisat jäljet”. Hän alleviivasi, että osaajista ja tekijöistä käydään tällä hetkellä kovaa kilpailua, ja kuvaili naiiviksi ajattelua, jossa Suomen rajoilla olisi ihmisiä jonottamassa töihin.

”Miten ihmeessä Suomeen saadaan lisää ihmisiä tekemään töitä esimerkiksi hoiva- tai palvelualoille, saati yritysten tai vihreän teollisuuden investointeja toteuttamaan, jos samaan aikaan leikitellään rasismilla ja oikein vaikeutetaan maahanmuuttoa?” Virta sanoi.

Väläytti perustuloa

Puheessaan Virta väläytti myös perustuloa yrittäjien sosiaaliturvan kuntoon laittamisen keinona. Hänen mukaansa yrittämisen pitäisi olla Suomessa kannustavaa, ja pienillä yrityksillä tulisi olla mahdollisuuksia menestyä.

”Keskisuurta yrityskokoluokkaa on kyettävä vahvistamaan, jotta suomalaisille on työtä ja toimeentuloa, mutta samaan aikaan on tunnistettava yksinyrittäjien suuri joukko”, Virta linjasi.

Vihreät aikoo Virran mukaan esitellä syksyllä vaihtoehtobudjetin, jossa valtiontaloutta sopeutetaan yhtä paljon kuin Orpon hallitus aikoo, mutta erilaisin arvovalinnoin.

”Me emme esimerkiksi leikkaa kaikkein köyhimmiltä ja jätä koskematta haitallisiin yritystukiin.”

Samalla Virta syytti Orpon talousvaihtoehtoa pro business -ajattelusta, markkinoita vääristävän tukipolitiikan jatkamisesta sekä fossiilisten polttoaineiden tukemisesta.