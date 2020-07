Keskustelu suurista EU-neuvotteluista käy kiivaana Suomessa, ja kriitikot ovat nähneet Suomen toimineen liian kiltisti elvytysneuvotteluissa. Tiistaina päättyneessä huippukokouksessa Suomea edusti pääministeri Sanna Marin (sd).

Oppositio on arvostellut Suomen neuvottelutaktiikkaa ja syyttänyt neuvottelijoita liiasta pehmeydestä.

Arvostelua jatkaa Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo Puheenvuoron blogissaan. Hänen mukaansa ”pääministerin pehmoilu tulee kalliiksi”. Harkimo myöntää, että Suomella on 27 jäsenmaan joukossa vaikutusvaltaa kokonsa mukaan, mutta ihmettelee Suomen neuvottelutaktiikkaa.

”Sitä on kuitenkin mahdoton käsittää, miksi Suomen pitää aina yrittää olla luokan kiltti mallioppilas, kun häiriköt ja koulukiusaajat kuten Puola, Unkari tai Italia vetävät huolella kotiin päin? Pääministerin diplomaattista otetta ei palkita, vaan sille tulee kallis hintalappu, jonka maksavat suomalaiset veronmaksajat. Suomi on Saksalle kuin Ruotsalainen kansanpuolue Suomen hallituksessa. Liittokanslerit ja pääministerit vaihtuvat, mutta uskollinen palvelija tottelee nöyrästi”, Harkimo sivaltaa.

Hän katsoo Suomen pysyneen Saksan uskollisena apulaisena, vaikka pääministeri lähestyikin neuvotteluissa nuukaa nelikkoa Ruotsi, Tanska, Hollanti, Itävalta. Harkimon mielestä nelikko piti yhdessä paremmin pintansa kuin Suomi.

”Yksinäisenä sutena tai Saksan apulaisena pieni Suomi on vielä kokoaan pienempi EU:ssa.”

FT: Näin Marin vei Suomen nuukaan ryhmään

Nyt Financial Times kuitenkin kertoo diplomaattilähteidensä perusteella Sanna Marinin tiukoista otteista huippukokouksen illallispöydässä. Talouslehden mukaan Marinin esittämä tiukka kommentti herätti EU-johtajien keskuudessa aidon pelon neuvottelujen epäonnistumisesta ja vei FT:n mukaan Suomen käytännössä viidenneksi osapuoleksi nuukan nelikon ryhmään.

”Kaikki oli vähällä romahtaa illallisella”, eräs kokenut diplomaatti toteaa FT:lle.

”Nuukasta nelikosta tuli nuuka viisikko.”

Julkisuudessa Marin on kiistänyt Suomen liittyneen nuukaan ryhmään, mutta myöntänyt, että Suomella on ollut osin samanlaisia intressejä nuukan nelikon kanssa.

FT:n lähdetietojen mukaan Espanjan pääministeri Pedro Sánchez olisi vaatinut illallisella avustusten osuuden nostamista, mihin Marin olisi tiuskaissut, että on muiden kuin ”nuukan liittouman” aika tulla vastaan.

”Tämän pöydän ympärillä on johtajia, jotka ovat liikkuneet tyhjästä 350 miljardiin. Mitä te olette tehneet? Me olemme liikkuneet. Nyt on teidän vuoronne”, Marin sanoi FT:n mukaan illallisella, jonka jälkeen Marin ja nuuka nelikko neuvottelivat yöllä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Marin on aiemmin todennut julkisuuteen, että jos Suomi saisi yksin päättää, elvytysrahastossa ei olisi avustuksia lainkaan. Lopulta 750 miljardin euron elvytyspaketissa avustusten määräksi tuli 390 miljardia euroa ja lainojen osuudeksi 360 miljardia euroa, kun aiemmin paketti oli avustuspainotteisempi.

Suomessa Financial Timesin uutisesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.