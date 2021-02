Keskusta on julkistanut uuden ohjelman nimeltä ”Kohti väljempää Suomea”. Puolue esittää uudistuksia, joilla yhä useammalle suomalaiselle mahdollistetaan vapaus valita opiskelu-, työ- ja asuinpaikkansa toiveidensa mukaan.

”Näillä näkymin koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot jatkuvat ainakin vuoden 2021 loppuun – mahdollisesti jopa pidempään. Tähän asti me suomalaiset olemme selvinneet pandemiasta paremmin kuin useimmat muut kansakunnat. Ollaan kunnianhimoisempia ja käännetään tilanne tasapelistä ylivoimaiseksi voitoksi”, ohjelmassa todetaan.

Keskusta lupaa tuoda esityksiään hallituksen käsiteltäviksi jo tämän talven ja kevään aikana. Vaihtoehdolla tavoitellaan tasapainoisemmin kehittyvää ja hajautetummin toimivaa Suomea, puolue kertoo.

”Keskittäminen on vanhanaikaista ja vahingollista. Viimeistään korona-ajan myötä siltä on pudonnut pohja. Ihmiset ovat omilla päätöksillään valinneet väljemmän Suomen.”

”Keskustan tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla suomalaisella, ei vain hyvin toimeentulevilla, on vapaus valita, mihin kaikkialle kotinsa ja elämänsä rakentaa. Työ- ja opiskelupaikkojen pitää muuttaa ihmisten perässä, eikä päinvastoin”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo tiedotteessa.

Keskusta ehdottaa uutta rekisteriä ja e-kuntalaisuutta

Keskusta huomauttaa, että korona-aikana yli miljoona suomalaista on tehnyt työtä paikkariippumattomasti. Puolue parantaisi etätyön mahdollisuuksia muun muassa verokannusteilla sekä nopeilla verkkoyhteyksillä, joihin keskusta haluaa käyttää rahaa EU:n elpymispaketista.

”Verotuksen on kannustettava etätyöhön. Verottajan on tulkittava työhuonevähennystä siten, että se tukee monipaikkaisuutta. Työmatkavähennystä on uudistettava niin, että se ottaa huomioon myös etätyön. Verotuksen muuttaminen monipaikkaisuutta edistäväksi edellyttää monipaikkarekisterin perustamista ja e-kuntalaisuutta”, ohjelmassa todetaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vaihtoehdon valmistelussa vetäjänä toimi keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen. Kuva: Pete Anikari

Nykytila, jossa ihminen voi olla vain yhden paikkakunnan asukas, on muutettava puolueen mielestä. Keskusta esittää, että Suomeen perustetaan väestörekisterin ylläpitämä monipaikkarekisteri, johon Suomessa asuva voi rekisteröidä kaikki osoitteet, joissa hän oleskelee säännöllisesti tai pidempiä aikoja kerrallaan. Uuteen rekisteriin voisi kirjata vaikkapa vapaa-ajan asunnon, seurustelukumppanin kodin tai lapsuudenkodin. Kunta voisi houkutella e-kuntalaisia alennuksilla kunnan palveluista.

”Monikuntalaisuus, jossa henkilö maksaa veroja useampaan kuntaan ja voi osallistua useamman kunnan päätöksentekoon, varmistaa peruspalveluiden saannin kaikilla kotipaikkakunnilla. Samalla se mahdollistaa monikuntalaisen verotulojen jakamisen eri kotipaikkojen kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että verotulojen tasausjärjestelmää on muutettava. Verotuksen jakaminen useampaan kuntaan vaatii huolellisen valmistelun, ettei suomalaisten verorasitus kasva.”

Valtion ja kunnan työntekijöille etätyömahdollisuus

Keskustan mukaan valtio ”ei voi enää vetäytyä alueilta”, vaan suuntaa on muutettava. Jos valtion työntekijät tekisivät pysyvästi etätyötä kaksi päivää viikossa tai ehkä jopa kolme päivää viikossa, valtion toimitiloista kävisi tarpeettomiksi noin puolet. Tämä tarkoittaisi keskustan mukaa noin 600 000 neliömetriä ja 86–108 miljoonan euron säästöä vuositasolla. Lisäksi matkustuksen vähenemisestä aiheutuisi arviolta kymmenien miljoonien säästöt vuosittain, keskusta toteaa.

”Etätyö on tulevaisuuden alueellistamista. Keskusta edellyttää, että valtio ja kunnat siirtyvät kaikissa etätyöhön soveltuvissa työtehtävissä työmuodon valinnanvapauteen.”

Keskustan mukaan valtion ja kuntien etätyöhön soveltuvissa tehtävissä työntekijän on voitava valita, työskenteleekö hän etänä vai työpaikalta käsin. Keskusta vaatii, että joka kunnassa tulee olla yhteiskäyttötiloja etätyöläisille. Kunnan työntekijöiden siirtyminen etätyöhön vapauttaa kunnan toimitiloja, joita voidaan muuttaa kaikille avoimiksi yhteiskäyttötiloiksi, puolue katsoo.

Lisäksi valtion virastoilta ja yrityksiltä vapautuviin toimitiloihin voisi keskustan mukaan tehdä pysyviä asuntoja sekä asuntolatyyppisiä ratkaisuja, joissa samassa talossa sijaitsevan viraston työntekijät voivat yöpyä työmatkoillaan.

Viron työviisumimalli Suomeen

Yksi mahdollisuus siirtyä monipaikkaiseen elämänmuotoon on keskustan mukaan yhdistää osa-aikainen lähityö osa-aikaiseen etätyöhön tai yrittäjyyteen. Osa-aikaisen yrittäjyyden helpottaminen opiskelijoille ja hoitovapaalla oleville vanhemmille on keskustan mukaan varteenotettava tapa kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen.

Keskusta haluaa Suomeen Viron työviisumimallin osaajien houkuttelemiseksi. Osaajilla on keskusta mukaan ”oltava etuoikeus tulla Suomeen” ja saatava ”oleskelulupa helposti Viron malliin”.

”Virossa e-kansalaisuuden saa helposti tietokoneelta käsin. E-kansalaisuuden kautta verotus, yrityksen perustaminen ja sen hallituksessa työskentely, vakuutusasiat, pankkitilien perustaminen tai vaikkapa kiinteistökaupat sujuvat ilman paperisotaa ja käyntiä Viron maaperällä. Asiointi ei vaadi varsinaista kansalaisuutta. Ulkomaalainen voi e-kansalaisuuden avulla perustaa yrityksen ja sille pankkitilin alle vuorokaudessa”, ohjelmassa todetaan.

Arava-lainalla rakentamista maalle

Keskusta esittää myös etäopiskelun tukemista, liikenneyhteyksien parantamista ja vaatii hallitukselta maaseudun uudisrakennusohjelmaa, jonka avulla maaseudulle luodaan uutta rakentamista esimerkiksi valtion Arava-lainoituksella ja kehitetään uusia omistamisen ja rakennuttamisen malleja kuten ”maaseutuasumisoikeustalo”.

Vaihtoehdon valmistelua vetänyt keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kuvaa ohjelmaa käänteentekeväksi ”ihmisten aluepolitiikaksi”.

”Keskittäminenhän on tosiasiallisesti ylhäältä sanelemista, suoranaista pakottamistakin. Keskustan vaihtoehto on politiikka, joka nojaa ihmisten toiveisiin ja niiden mahdollistamiseen. Ikkuna on nyt auki isolle muutokselle.”

”Siis lisää vapautta ihmisille, mutta myös lisää vastuuta – valtiovallalle. On hallituksen ja eduskunnan tehtävä kehittää koko Suomea tasapainoisesti. Sitä voi sanoa siltarumpupolitiikaksi. Keskustalle kyse on tasa-arvoisista elämisen edellytyksistä postinumerosta riippumatta”, Honkonen toteaa tiedotteessa.