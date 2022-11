Valtioneuvoston kannan mukaisesti Suomen kustannuksia on ”merkittävästi pienennettävä hyväksyttävän kokonaisratkaisun saavuttamiseksi”, pääministeri Sanna Marin kertoi eduskunnalle. Arkistokuva.

Suomessa viime viikot puhuttaneella EU:n ennallistamisasetuksella ”on tärkeä tavoite, mutta ehdotus ei ole hyväksyttävissä ilman olennaisia muutoksia”, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) eduskunnalle keskiviikkona hallituksen kantana.

Hallitus kertoi linjansa vastauksena opposition välikysymykseen, joka koski itse asetuksen lisäksi etenkin EU-vaikuttamisen laiminlyöntejä, joihin oppositio katsoo hallituksen syyllistyneen. Riitaisat hallituspuolueet ovat viime ajat tehneet pitkää päivää löytääkseen asiassa linjauksen, jonka kaikki hallituspuolueet voivat hyväksyä. Valtiovarainvaliokunnassa hajalla olleet hallitusrivit lopulta pysyivät yhtenäisinä, Uusi Suomi kertoi aiemmin tänään.

Asetuksen ongelmina on nähty etenkin Suomelle syntyvät EU-vertailussa hyvin korkeat kustannukset sekä kansallisen päätäntävallan kaventuminen. Komission alustavan arvion mukaan ennallistamisasetuksen vuotuiset kustannukset Suomelle olisivat 931 miljoonaa euroa, minkä uskotaan olevan yliarvio.

Pääministerin mukaan Suomen kannalta hyväksyttävän kokonaisratkaisun saavuttaminen ”edellyttää valtioneuvoston alustavan arvion mukaan kustannusten merkittävää alenemista ja jäsenvaltioiden liikkumavaran sekä keinovalikoiman joustavuuden turvaamista tai lisäämistä”. Tarkemmat reunaehdot määrittelee eduskunta Suomen kannassa.

”Valtioneuvosto pitää välttämättömänä, että Suomelle syntyviä kustannuksia pyritään alentamaan merkittävästi. Tämä on keskeinen neuvottelutavoite. Välttämätöntä on myös lisätä jäsenmaiden liikkumavaraa, sillä näin toimia voidaan toteuttaa kustannustehokkaimmalla tavalla”, Marin sanoi.

Vaikka hallitus ei ole valmis hyväksymään esitystä nykymuodossaan, se pitää komission esityksen perustavoitteita hyvinä. Suomi on eduskunnan päätöksellä ja YK-sopimuksilla sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen, mihin EU-esitys tähtää.

”Metsät ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä toimivat ilmastonmuutosta hillitsevinä nieluina”, Marin sanoi.

”Samalla metsillä on Suomelle erityisen keskeinen merkitys hyvinvoinnin, talouden ja työllisyyden kannalta. Suomi elää metsistä monella eri tavalla ja näin on oltava myös jatkossa. Siksi Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n metsiin liittyvien politiikkatoimien valmisteluun”, hän toi esiin kansallista talouden näkökantaa.

Mikäli neuvotteluissa ei kuitenkaan saavuteta hyväksyttävää kokonaisratkaisua, ”Suomella on perusteet äänestää lopputulosta vastaan”, Marin totesi.

”Lopullisen kantansa ehdotuksen sisältöön ja äänestyspäätöksensä Suomi muodostaa neuvotteluiden loppuvaiheessa Suomen kokonaisetua arvioiden. Tämän päätöksen aika ei kuitenkaan ole nyt. Ensin on katsottava, millaisen ratkaisun tämä ja tuleva hallitus onnistuvat neuvottelemaan.”

Päättäisikö ”ei” Suomen mahdollisuuden vaikuttaa?

Hallitus vastasi kärkkäästi opposition syytöksiin EU-vaikuttamisen myöhästymisestä. Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan vaikuttamistyö ei ole missään tapauksessa myöhässä. Näin katsoi myös pääministeri Marin, jonka mukaan olisi Suomen edun vastaista linjata tässä vaiheessa yksioikoisesti, että Suomi ei hyväksy asetusta ja tulee äänestämään sitä vastaan.

”Emme pystyisi millään enää vaikuttamaan esityksen, jos me nyt sanoisimme ’ei’”, Marin sanoi.

”Tätä ihmettelen eniten opposition kannassa.”

Oppositiosta väite vaikutusmahdollisuuksien päättymisestä tyrmättiin.

Marinin puheen mukaan ennakkovaikuttaminen asiassa ”on ollut suunnitelmallista ja pitkäjänteistä niin virkamiestasolla kuin poliittisesti”.

”Metsiä koskien viestimme on johdonmukaisesti se, että metsäpolitiikka kuuluu kansallisen päätäntävallan piiriin.”

Oppositio on ihmetellyt, miksi Suomi ei antanut asiassa toissijaisuushuomautusta, kuten samanmielinen Ruotsi. Hallitus vastaa tähän huomauttamalla, että oppositio olisi voinut itse ryhtyä toimeen: EU:n perussopimusten mukaisesti toissijaisuusvalvonta on kansallisille parlamenteille kuuluva tehtävä.

”Komissio toimittaa kaikki säädösehdotuksensa suoraan eduskunnan suurelle valiokunnalle. Toissijaisuushuomautuksen valmistelu käynnistetään, mikäli suuren valiokunnan jäsen, erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät sitä esittää”, Marin sanoi hallituksen puolesta.

”Eduskunta ei ole toissijaisuushuomautuksen osalta sidottu valtioneuvoston näkemyksiin. Ennallistamisasetuksen osalta toissijaisuushuomautuksen valmistelun aloittamista ei kuitenkaan ole eduskunnassa esitetty.”

Hallitus huomauttaa, että ennallistamista koskeva toissijaisuusasia avattiin ja rekisteröitiin eduskunnassa 29. kesäkuuta. Ympäristövaliokunta tai kukaan suuren valiokunnan jäsenistä ei annetussa määräajassa tai sen jälkeen esittänyt, että ehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta ryhdyttäisiin tutkimaan.

Valtioneuvoston eduskunnalle toimittaman ennallistamisasetusta koskevan U-kirjelmän käsittely on parhaillaan käynnissä niin suuressa valiokunnassa kuin erikoisvaliokunnissa. Suomen kannan määrittelevät yhteistoiminnassa valtioneuvosto ja eduskunnan suuri valiokunta.

Keskustalta raivokasta puhetta, hallituspuolueilta piikittelyä kokoomukselle

Hallituspuolueista ennallistamisasetukseen suhtautuu erityisen kriittisesti keskusta, jonka ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari.

”Keskusta ei hyväksy EU-komission esittämää ennallistamisasetusta. Saman totesi myös pääministeri hallituksen puolesta”, Kalmari totesi.

Hänen mukaansa metsistä elävät suomalaiset ovat itse ”suojelleet ja ennallistaneet luontoa”, ja ”olemme hoitaneet asiamme muita maita paremmin”. Sen sijaan EU:n valtakammareista saneltu pakkoennallistaminen ei käy Keskustalle, Kalmari jatkoi.

”Eurooppalaisissa pöydissä pitää neuvotella lujemmin. Brysselin pakkovallalle pitää sanoa ei niin, että kovakorvaisinkin komissaari kuulee. Ja ymmärtää. Esimerkiksi sen, että metsällä ei edes ole tiettyä tilaa, jossa se pysyisi tai johon sen voisi palauttaa. Nyt ei pidä tehdä Suomesta reservaattia”, Kalmari ryöpytti.

”Isämme eivät istuttaneet metsiämme muun Euroopan reservaatiksi.”

Ensisijaisesti Kalmarin puhe vastusti ”eduskunnan budjettivallan ja Suomen metsäpoliittisen päätösvallan menettämistä” sekä ihmisten omaisuuden suojan murtumista. Kustannukset tulivat Kalmarin puheessa vasta tämän jälkeen.

”Kaiken kukkuraksi Suomi olisi isoimpia maksajia”, hän muotoili kustannuskysymyksen.

Kalmarin mukaan keskusta on tyytyväinen, että pääministeri on jo kiristänyt hallituksen linjaa.

”Talousvaliokunta, ympäristövaliokunta ja maa- ja metsätalousvaliokunta ovat jo tiukentaneet Suomen kantaa. Valiokuntien lausunnot vedetään lopulta yhteen suuressa valiokunnassa. Tämä velvoittaa hallitusta. Nykyistä ja tulevaa.”

”Nykyisen komission röyhkeät yritykset laajentaa toimi- ja budjettivaltaansa pitää pysäyttää.”

Välikysymyksen jättäneelle oppositiopuolue kokoomukselle Kalmari antoi palautteen, jonka mukaan välikysymys ”on vain vaali- ja puoluepolitiikkaa”.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan totesi tyytyväisenä, että kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro ja pääministeri Marinin puhe ”pitivät sisällään tismalleen samat huolet”.

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo viittasi myös siihen, että oppositiopuolueet ja hallituspuolueet ovat yhtä mieltä siitä, että EU-esitys ei kelpaa sellaisenaan. Hän tyrmäsi kritiikin ”saivarteluksi” ja eduskunnan välikysymyskeskustelun ”arvottomaksi näytelmäksi”.

Kokoomus: Miten hallitus saattoi antaa myönteisen kannan?

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa nostettiin esiin hallituksen EU-ministerivaliokunnan U-kirjelmässä ottama linja, joka oli hallituksen nykyistä linjaa myönteisempi asetusta kohtaan.

”Me kokoomuksessa emme ymmärrä, miten hallitus on voinut ottaa myönteisen kannan näin epäoikeudenmukaiselle esitykselle. Joku on nukkunut pommiin ja pommi tämä esitys on suomalaisille myös kustannuksiltaan", puheen pitänyt kansanedustaja Janne Sankelo sanoi.

”Nyt puhutaan 600 000 suomalaisen metsänomistajan omaisuudesta. Olisi kaappaus romuttaa omistajan päätäntävalta ja rajoittaa omistusoikeutta – siitähän tässä on kyse. Hallituksen pitäisi kiittää metsänomistajia siitä, että he ovat panostuksillaan mahdollistaneet metsien kasvun ja käytön lisäyksen.”

Kokoomuksen mukaan ”hallituksen kanta on ollut levällään puoli vuotta asiassa, joka on tärkeämpi meille kuin yhdellekään toiselle jäsenmaalle”. Tämä linjattomuus on puolueen mukaan aiheuttanut myös sen, ettei kaikkia vaikuttamisen välineitä, kuten toissijaisuushuomautusta, ole käytetty.

”Ei hallitus voi käydä komission suuntaan keskusteluja niin, että linja riippuu siitä, kuka puhuu. Ministeri [Maria] Ohisalo puhuu toista ja ministeri [Antti] Kurvinen toista”, Sankelo väitti.

Myös kokoomuksen mukaan ennallistamisasetus esitetyssä muodossa puuttuisi Suomen metsäpolitiikkaan kohtuuttomasti.

”Ei ole oikeudenmukaista, että Suomi kantaa huomattavasti suuremman vastuun ennallistamisasetuksen toimeenpanon velvollisuuksista ja kustannuksista kuin muut EU:n jäsenmaat. Kyse ei ole, että vastustamme luonnon tilan parantamista vaan siitä, miten se aiotaan tehdä”, kokoomus linjaa.

”Kokoomuksen linja on selvä. Me emme hyväksy ennallistamisasetusta. Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Voimme omilla keinoillamme parantaa luonnon tilaa, mutta emme voi museoida metsiämme.”

Perussuomalaisilta ehdoton ei

Perussuomalaisten mielestä hallitukselle ei tule antaa mandaattia hyväksyä asetusta ”missään muutetussakaan muodossa, vaan se tulee hylätä kokonaan”.

”Meille ei kelpaa suomalaisten metsien ryöstö paljon, mutta ei myöskään vähän vähemmän. Kyse ei ole pienestä mittakaavaerosta vaan suuresta periaatteesta, oikeasta toimintatavasta ja siitä, miten hallituksen tulee Suomen omaa ja suomalaisten etua puolustaa”, oppositiopuolueen puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

Purran mukaan EU:n suunnittelema metsien, vesistöjen ja peltojen ennallistamisasetus on ”Suomelle pöyristyttävin, kallein, EU:n toimivaltaa aiheettomasti laajentavin, vaikutusarviot laiminlyövin ja suvereniteettiamme eniten kaventava esitys”, mitä Marinin hallituksen aikana EU:sta on Suomelle lähetetty.

Purra sanoi, että ”kuten EU:n määräyksissä usein käy”, asetuksen tuottamat taloudelliset menetykset, takaukset ja EU:n lainanotto eivät näy valtiomme talousarviossa menoina tai velkana.

”Niitä [menetyksiä] tulee, kun esimerkiksi metsäteollisuuden tarvitseman puun saanti heikkenee Suomessa. Ympäristökään ei kiitä, sillä jos puuta ei saada Suomesta, se pitää jostain saada. Lopputuloksena puu tuodaan maista, jotka eivät sopimuksen piiriin kuulu”, Purra arvioi.

”EU ja te, arvoisa hallitus, jätätte tekosenne piiloon. Kaikki jätetään seuraavien hallitusten murheeksi, kunhan te pääsette jakamaan rahoja tai patsastelemaan valokeilassa Euroopan, ilmaston ja kaiken hyvän pelastajana.”

Hallituspuolueista erityisesti vihreät yritti tuoda eduskunnan keskustelussa esiin laskelmia ennallistamisen tuottamista miljardien eurojen hyödyistä, jotka ovat panostusten vaatimien kustannusten kääntöpuoli.