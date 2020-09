Tartunnanjäljittäjien reservi. Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti on vetänyt verkkokurssia, jolla on koulutettu etenkin terveydenhoitohenkilöstöä koronatartuntaketjujen jäljittäjiksi. Kurssin on käynyt jo 1300 ihmistä kesän aikana. ”Meillä on nyt koulutettua reserviä olemassa.”

Kuva: Timo Marttila