G20-maat lupaavat Rooman-huippukokouksen loppukommunikeassa tavoittelevansa hiilidioksidipäästöjen pudottamista nettonollaan noin vuoteen 2050 mennessä ja rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

”Ymmärrämme, että ilmastonmuutoksen vaikutukset 1,5 asteessa ovat paljon alhaisemmat kuin 2 asteessa. 1,5 asteessa pysyminen vaatii merkittäviä ja tehokkaita toimia kaikilta mailta ja sitoutumista siihen”, kommunikeassa sanotaan.

G20-puheenjohtajamaan Italian pääministeri Mario Draghi pitää sopua merkittävänä.

”Ensimmäisen kerran G20-maat ovat sitoutuneet tavoitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen ja hiilidioksidipäästöjen pudottamisesta nettonollaan. Nyt olemme päättäneet selkeän aikarajan, joka on noin vuodessa 2050”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan huippukokouksen päätyttyä.

”Meitä arvostellaan sen mukaan, mitä teemme, ei sen mukaan, mitä sanomme. Meidän on yhdessä oltava sekä konkreettisempia että enemmän tosissamme näiden asioiden kanssa. Meidän pitää asettaa pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Meidän on tehtävä lyhyen aikavälin toimia niiden saavuttamiseksi”, Draghi jatkoi.

Hän sanoi aikaisemmin sunnuntaina suoraan, että Pariisin ilmastosopimuksen jälkeiset toimet ovat olleet täysin riittämättömiä.

”Voimme toimia nyt tai katua myöhemmin.”

Esimerkiksi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi ennen Draghin tiedotustilaisuutta pitävänsä ilmastokirjausta pettymyksenä. Italian pääministeri vastasi muistuttamalla, että nyt saatiin kuitenkin aikaan paljon aikaisempia konkreettisempi kirjaus.

”Olemme olleet pisteessä, jossa emme ole tehneet yhteistyötä. Jokin on nyt muuttunut. Tämä kokous on tehnyt minut luottavaiseksi sen suhteen, että G20 on kykenevä tekemään sen, mitä sen pitääkin.”

Draghi pitää merkittävänä erityisesti sitä, että myös Kiina ja Venäjä hyväksyivät ilmastonmuutosta koskevan kirjauksen.

”Sitä ei ole tapahtunut koskaan ennen.”

Italian pääministerin mukaan Kiina oli mielipiteissään huomattavasti jyrkempi vielä muutama päivä sitten.