Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on kannellut oikeuskanslerille pääministerin käymistä EU-neuvotteluista. Tynkkynen kertoo asiasta Facebookissa ja Twitterissä.

Kantelu liittyy väitteisiin, joiden mukaan Suomen hallitus sivuutti perustuslakivaliokunnan kannan EU-neuvotteluissa. Kritiikkiä on esittänyt opposition lisäksi eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg. Myös julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on nähnyt jokseenkin ongelmallisena sen, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on häivyttänyt valiokunnan kannasta viestiessään sen, että valiokunta pysytti kaikki aiemmin esittämänsä valtiosääntöoikeudelliset reunaehdot Suomen neuvottelijoille.

Perustuslakivaliokunnalta tuli painava lausunto kesäkuussa ja viime viikolla pöytäkirjakannanotto, jossa todettiin huolten jonkin verran vähentyneen. Varsinaisen neuvottelumandaatin hallitus sai suurelta valiokunnalta, jonka mukaan ”huolet ovat siten väistyneet, että Suomen ei ole syytä pitää näitä huolia esteenä jatkoneuvotteluille”.

Leino-Sandberg ja Rautiainen ovat nähneet valiokuntien välillä jännitteen ja Leino-Sandberg on puhunut jopa valtiosääntöoikeudellisesta konfliktista. Asiantuntijoilla on kuitenkin ollut asiasta erilaisia näkemyksiä.

Tynkkysen mukaan moni on pyytänyt häneltä kantelun tekemistä oikeuskanslerille pääministerin toimista.

”Kuten asiantuntijat ovat todenneet, tuhlailemisen lisäksi hän näyttää kävelleen jopa perustuslakivaliokunnan yli, mikä on täysin ennenkuulumatonta. Kyseinen valiokunta valvoo, että Suomessa noudatetaan perustuslakia, mikä on kaikkien lakien äiti", Tynkkynen kirjoittaa Facebookissa.

Hän on jakanut kuvan laatimastaan kantelusta.

Oikeuskanslerinvirasto on saanut muitakin kanteluita. Iltalehden mukaan torstaihin kello 11 mennessä kanteluita on tullut yhteensä 13 kappaletta.

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja. Oikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokoontuu puoliltapäivin neuvottelemaan toimista koskien EU:n elvytyspakettia.