Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut tutkija Anders Åslund pitää tunnetun venäläisen sotabloggaaja, äärinationalisti Igor Girkinin pidätystä uutena merkkinä siitä, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin on ryhtynyt vahvistamaan valtaansa.

Mediatietojen mukaan ”ekstremismistä” syytetty Girkin on tutkintavankeudessa syyskuun 18. päivään asti. Häntä uhkaa viiden vuoden tuomio. Girkin on Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n entinen upseeri. Hän ohti Venäjä-mielisiä separatisteja Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Åslundin mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kapina teki Putinille selväksi, ettei hän voi enää luottaa aikaisemmin lojaaleina pitämiinsä tahoihin tai henkilöihin.

”Nyt hän on pidättänyt heidät peräkkäin, alkaen Surovikinista ja muista kenraaleista, siirtyen Girkiniin. Uudet pidätykset ovat todennäköistä, mikä vahvistaa Putinin valtaa”, Åslund kommentoi Twitterissä.

Venäläiskenraali Sergei Surovikin pidätettiin kesäkuun lopulla. Hän toimi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden tammikuuhun venäläisjoukkojen komentajana Ukrainassa. Surovikinin on arvioitu tietäneen etukäteen Prigožinin kapinasuunnitelmista.

”Toisaalta Putin karsii pois ne, jotka eivät ole uskollisia hänelle. Toisaalta hän osoittaa, että ainoat asiat, joita hän edustaa, ovat sorto, sota, epäpätevyys ja kleptokratia. Jokaisen normaalin venäläisen täytyy inhota häntä”, Åslund kirjoittaa.

Hän pohtii tilannetta myös mielipidekirjoituksessaan Kyiv Post -lehdessä. Siinä Åslund arvioi, että olisi parempi, jos Putin kukistuisi ”omien toimesta” Venäjällä sen sijaan, että lukuisat ukrainalaiset menettäisivät henkensä sodassa.

Åslundin mukaan Wagner-johtajan kapina osoitti, mikä on Putinin suurin heikkous.

”Venäjä on omalla maaperällään käytännössä ilman puolustusta, koska Putin on lähettänyt kaikki todelliset joukkonsa ja aseensa Ukrainaan. Nähtävästi on parempi hyökätä suoraan Venäjälle kuin linnoitetuille ja miinoitetuille miehitysalueille Ukrainassa.”, hän kirjoittaa.

Åslund kiinnittää huomiota myös siihen, ettei Putin rangaissut Prigožinia millään tavoin kapinayrityksestä. Hän pitää sitä kohtalokkaana virheenä.

”Jos epäonnistuneesta vallankaappauksesta ei seuraa rangaistuksia, seurauksena on entistä vakavammin otettava vallankaappausyritys. Tämä heikkous voi olla kohtalokas Putinille.”

Åslundin mukaan olennainen kysymys juuri nyt on, pitäisikö tilanteen seurannassa keskittyä enemmän Venäjän sisäisiin riitoihin kuin Ukrainan läpimurron odottamiseen.

