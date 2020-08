Kansainvälisen median mukaan Donald Trump on ilmoittanut kieltävänsä Tik Tok -sovelluksen käytön Yhdysvalloissa. Lyhyiden videoiden jakamiseen keskittynyt Tik Tok on erityisesti nuorten suosiossa.

Trump sanoi New York Timesin (NYT) mukaan perjantaina toimittajille, että Tik Tokin suhteen on meneillään ”parikin operaatiota”, joista yksi on sovelluksen kieltäminen.

NYTin tietolähteiden mukaan Tik Tok käy nyt neuvotteluja liiketoiminnan myymisestä eri yritysten kanssa, joista yksi on Microsoft. Lehden tiedot perustuvat nimettömiin tietolähteisiin.

Trump on vaatinut, että yritys eroaisi sen emoyhtiöstä ByteDancestä, NYT kirjoittaa.

Yhdysvaltojen ulkomaisia investointeja tutkiva komitea Cifus on tutkinut ByteDancen ja sen vuonna 2017 ostamaa Tik Tok sovelluksen edeltäjän Musical.ly -sovelluksen yrityskauppaa. Komitea on NYTin tietolähteen mukaan päättänyt, että Tik Tokin tulee erkaantua sen emoyhtiö ByteDancestä ja Trumpin hallinto on sitoutunut kaupan purkua koskeviin neuvotteluihin.

Neuvotteluja johtava Steven Munchin informoi perjantaina Trumpia kaupan purkamista koskevasta suunnitelmasta, mutta edelleen on epäselvää, koskeeko suunnitelmia kaikkia Tik Tokin toimintoja Yhdysvalloissa, NYT kirjoittaa.

Trumpin hallinto mielestä kiinalaisomisteinen Tit Tok uhkaa Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta.

Tik Tok vastasi viime viikolla sitä kohtaan kiristyneeseen kritiikkiin lupaamalla lisätä 10 000 työpaikkaa vaikeasta työllisyystilanteesta kärsivään Yhdysvaltoihin ja jakaa 200 miljoonan dollaria avustuksia sisällöntuottajille. Lupauksilla ei näytä kuitenkaan olleen vaikutusta Trumpin suhtautumiseen palvelua kohtaan.

