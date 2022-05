Vuoden 2022 ensimmäinen tuloskausi on sujunut pääosin positiivisissa tunnelmissa. Tähän mennessä valtaosa tulosjulkistajista on kasvattanut liikevaihtoaan ja yli puolet on kasvattanut tulostaan.

Liikevaihto ja tuloskehitys ovat olleet odotuksia parempia yli 60 prosentissa yhtiöistä.

Vertailuluvut vuoden takaa ovat monella yhtiöllä kovia. Osin myös siksi nyt varauduttiin haastavaan tuloskauteen. Myös siksi kehitys miellyttää Markkinaraadin asiantuntijoita.

”Kokonaisuus on positiivinen sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Markkinatilanne on haastava ja alla on heiluntaa. Siihen nähden tulokset ovat olleet erittäin hyviä”, kiteyttää Aktian salkunhoitaja Juha Laakso.

Epävarmuutta markkinalle luovat nyt erityisesti kiihtyvä inflaatio ja Venäjän Ukrainassa aloittama sota.

Koronapandemia puolestaan kiusaa edelleen erityisesti Aasiaa. Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen toteaa, että tulosjulkistajien kohdalla yhtiökohtaisia eroja alkaa vähitellen muodostua.

”Joillakin yhtiöillä menee valtavan hyvin, mutta toisin kuin viime vuonna, löytyy myös yhtiöitä, jotka ovat syystä tai toisesta vaikeuksissa. Enää kaikki eivät ylitä ja paranna merkittävästi”, Viljakainen sanoo.

Tuloskauden kärsijöihin lukeutuvat esimerkiksi konepajasektorin yhtiöt Konecranes ja Valmet, jotka kertovat kärsivänsä yhä jatkuvasta komponenttipulasta. Molempien vertailukelpoinen tulos laski edellisvuodesta.

Monta onnistujaa

Yksi tuloskaudella otsikoita keränneistä pörssiyhtiöistä on Rovio. Peliyhtiö kasvatti selvästi liikevaihtoaan ja teki odotettua vahvemman tuloksen. Tämä sai aikaan noin 20 prosentin positiivisen kurssireaktion.

”Roviolla taustalla on hyvä liikevaihdon kasvu. Yhtiö on ollut hieman vajavainen kasvun kannalta. Nyt toimitettiin sitä, mitä odotettiin”, Laakso arvioi.

Asiantuntijat nostavat esille myös odotuksia selvästi vahvemman tuloksen tehneen pakkausyhtiö Huhtamäen sekä Nokian, joka onnistui analyytikoiden odotusten vastaisesti kasvattamaan tulostaan vahvasta vertailukaudesta huolimatta.

Myös kaikki kaikki kolme pörssin metsäyhtiötä, UPM, Stora Enso ja Metsä Board, raportoivat vahvat tulosluvut.

Lisäksi kaupan alan konserni Kesko antoi huhtikuun lopulla positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi parantaneensa tulostaan roimasti alkuvuonna.

Markkinan moniulotteisuutta kuvastaa se, että halpakauppaketju Tokmanni julkisti samoihin aikoihin negatiivisen tulosvaroituksen, perusteena kuluttajien epävarmuus ja inflaatio.

Keskon mukaan hyvät tulokset liittyvät nimenomaan rakentamiseen ja talotekniikkaan.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri huomauttaa, että vertailuyhtiöillä ei välttämättä ole näitä sektoreita tarjoamassaan ollenkaan. Siksi tuloskehitystä katsottaessa on syytä aina katsoa tarkoin, mitä kyseinen yhtiö nimenomaisesti tekee.

”Nyt alkaa olla sellaiset osakepoimijan ajat, eli eroja löytyy”, Lounasmeri kiteyttää.

