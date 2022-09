Valtiovarainministeriö on julkaissut energiayhtiöiden kriisitakauksen ehdot .

Korko on ensimmäisiltä kuudelta lainakuukaudelta 10 prosenttia plus kuuden kuukauden euribor. Sen jälkeen laina-ajan loppuun asti korko on 12 prosenttia plus kuuden kuukauden euribor.

Lisäksi valtiolla on oikeus merkitä yksi prosentti lainaa ottaneen yrityksen osakkeista (osakeannin toteuttamisen jälkeen). Mikäli maksutonta suunnattua osakeantia ei ole mahdollista järjestää, lainan marginaali nousee kolmella prosenttiyksiköllä.

Lainaa ottanut yhtiö sitoutuu olemaan jakamatta osinkoa tai toteuttamatta muuta varojenjakoa kunnes laina on maksettu.

Ehdoissa puututaan myös mahdollisesti lainaa ottavien yhtiöiden johdon palkitsemiseen. Lainaa ottaneen yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenelle ja toimitusjohtajalle ei saa maksaa kannustimia tai muita tulosperusteisia palkkioita vuosien 2022 ja 2023 talouslukujen perusteella. Heille maksettavaa kiinteää palkkaa tai muita etuuksia ei myöskään koroteta vuosina 2022 ja 2023.

Lainaa ottanut yhtiö ei saa myöskään tehdä tiettyjä päätöksiä, kuten tehdä yritysjärjestelyjä tai muuttaa yhtiöjärjestystä, ilman lainanantajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

10 miljardin euron laina- ja takausohjelman tavoitteena on varmistaa energiayhtiöiden toimintakyky energiamarkkinoiden poikkeuksellisessa tilanteessa sekä ja turvata sähkömarkkinoiden toiminta.

Lainojen tarkoituksena olisi kattaa sähkön johdannaispörssin edellyttämien lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttamaa likviditeettitarvetta. Suomen valtio voi myöntää lainoja sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhtiöille.

Nyt julkaistujen ehtojen mukaan valtioneuvosto voisi myöntää tarvittaessa velkakirjalainoja tai omavelkaisia takauksia. Lainojen tai valtiontakausten myöntäminen on harkinnanvaraista, ja niiden myöntäminen edellyttäisi työ- ja elinkeinoministeriön antamaa puoltavaa lausuntoa.

Lainoja voi käyttää vain sähkön johdannaispörssikaupan vakuusvaatimusten kattamiseksi, ja niitä voidaan myöntää vain Suomen kannalta keskeisille toimijoille.

Sellaisiksi katsotaan toimijat, joilla on omia voimalaitoksia tai omistusosuuksia yli 100 megawatin sähköntuotantotehon edestä, tai yhtiöille joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä.

Lainaa ei voida myöntää, jos ”lainanottaja on tai on ollut taloudellisissa vaikeuksissa”.

Lainaa ei saa käyttää yhtiön olemassa olevan rahoituksen ennenaikaiseen tai maksusuunnitelmasta poikkeavaan takaisinmaksuun eikä jo olemassa olevan rahoituksen järjestelyyn.

Lainoja voidaan myöntää tämän ohjelman puitteissa vuoden 2023 loppuun saakka. Lainojen juoksuaika on enintään kaksi vuotta myöntämispäivästä. Muun muassa omistuksen muutos voi edellyttää lainan ennenaikaista takaisinmaksua.

Laina katsotaan maksettavaksi etuoikeudella muihin velkojiin nähden. Laina edellyttää pääsääntöisesti turvaavaa vakuutta. Tästä vaatimuksesta voidaan perustellusta syystä poiketa. Tällöin edellytyksenä on lähtökohtaisesti panttauskielto ja lainan marginaalia korotetaan kolmella prosenttiyksiköllä.

Valtiovarainministeriölle on ennen lainan myöntämistä esitettävä olennaiset luottokelpoisuuden ja luotettavuuden arviointiin liittyvät seikat. Valtiovarainministeriöllä ja valtiokonttorilla on oikeus saada yhtiöltä tarpeelliset tiedot ja toimittaa yhtiön talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Valtio tekee lainapäätökset harkinnanvaraisesti. Valtiovarainministeriö voi pyytää ulkopuolista arviota lainaan liittyvän riskin arvioimiseksi.