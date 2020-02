Euroopan komissio ehdottaa, että Suomi käyttää EU:lta saatavat kipurahat Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Keskiviikkona komissio julkisti maaraporttinsa, jossa se antaa suosituksensa kunkin maan talouspolitiikalle. Uutta oli tällä kertaa muun muassa se, että samalla komissio kertoi näkemyksensä siitä, miten komission rakennerahaa pitäisi käyttää.

Kyse on oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahasta, jolla autetaan jäsenmaita irti fossiilisista. Tämä on uuden Euroopan komission keksintö, joka on osa vihreän kasvun ohjelmaa, Green Dealia, jolla leikataan EU-maiden päästöjä.

Haasteena on, että vanhojen energiantuotantomuotojen alasajo tarkoittaa yhtäältä työttömyyttä, toisaalta tarvetta kehittää uusia energiantuotantomuotoja.

Komission suosituksen Suomen osalta keskittyvät turpeeseen. Euroopan komissio huomauttaa, että Suomi on yksi Euroopan suurimmista tuottajista ja suurin turpeen kuluttaja.

Pääosin energiaan käytetty turvetuotanto työllistää noin 2300 henkilötyövuotta. Turpeenpoltto tuottaa yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin hiili.

Komission mukaan turpeen alasajo edesauttaisi merkittävästi Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Komission arvion mukaan turpeen tuotannon korvaaminen vähähiilisellä energiantuotannolla vaikuttaisi haitallisesti eniten Pohjois- ja Itä-Suomen haja-asutettuihin seutuihin. Komissio mainitsee Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin. Komission mielestä EU:n rakennerahaa pitäisi käyttää näille alueille.

Alustavien arvioiden mukaan Suomi voisi saada yhteensä noin 165 miljoonaa euroa rakennerahaa, josta vajaa 20 prosenttia turveperusteisesti.

Todellinen rahaston vaikutus on suurempi, koska komissio haluaa mukaan myös koheesiorahaa ja jäsenmaiden omaa rahoitusta. Ehtona on, että jokaista rahaston euroa vastaan jäsenmaan on siirrettävä saamaansa koheesio- eli aluetukirahaa 1,5-3-kertaisesti mukaan pottiin. Päälle tulee myös kansallinen rahoitus. Lopullinen potti on siis moninkertainen.

Suomen pitää seuraavaksi tehdä oma suunnitelmansa siitä, miten se etenee fossiilisen energian alasajossa. EU:n tukirahaa voi käyttää esimerkiksi työttömäksi jäävien työntekijöiden uudelleenkoulutukseen tai hiili-intensiivisten laitosten päästöjen leikkaamiseen ja startupien rahoittamiseen uuden liiketoiminnan luomiseksi. Turvetuotantoalueilla rahaa voisi käyttää myös muun muassa turvesoiden entisöimiseen.

Suomi tehnyt pientä edistystä

Komission maaraportin osa, joka koskee talouspolitiikkaa laajemmin sanoo, että Suomi on edennyt ”rajallisesti” asioissa, joita komissio suosittelee.

Jonkun verran edistystä on työvoiman osaamisen parantamisessa ja osallisuuden edistämisessä ja kotitalouksien velkaantumisen valvonnassa. Rajallista edistymistä on tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisäämisessä ja työttömyysloukkujen vähentämisessä. Vertailukohtana on viime kevään tilanne.

Komissio muistuttaa, että Suomella on haasteena elektroniikkasektorin laskusta johtuva tuottavuuden lasku, väestön ikääntyminen ja investointien vähyys.

Komission mukaan Suomen pitäisi tähdätä työllisyyden nostoon 75 prosenttiin ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Komissio kaipaa myös lisää investointeja.

Komissio huomauttaa kuitenkin, että Suomi on etunenässä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisessä politiikkaan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat nyt mukana vuosittaisissa talousarvioissa. Se on ollut uuden komission linjaus.

