Poliisi on alkanut poistaa Elokapina-mielenosoittajia Helsingin Mannerheimintieltä. Elokapinan mielenosoitus alkoi kello 18 tänään keskiviikkona.

Poliisi määräsi aiemmin mielenosoittajia poistumaan ajoväylältä, tuloksetta. Poliisi alkoi kello 19 maissa poistamaan mielenosoittajia ajoväylältä. Paikalle saapui busseja.

Kuva: Petteri Paalasmaa

Poliisi kertoi Ylen haastattelussa, että mielenosoittajia poistetaan, koska he eivät noudattaneet poistumiskäskyä.

Kuva: Petteri Paalasmaa

Paikan päältä saatujen tietojen mukaan suurin osa mielenosoittajista on siirtynyt rauhallisesti autoihin.

Elokapina kertoi etukäteen aloittavansa ”syyskapinan” ja kertoi nettisivuillaan, että tapahtumaan on ilmoittautunut kaikkiaan yli tuhat mielenilmaisijaa ympäri Suomen. Tapahtuman on tarkoitus kestää 8.10.2021 asti. Elokapina kertoi Twitterissä keskiviikkona mielenosoituksen alettua, että paikan päällä on 300-400 ihmistä.

”Elokapinalliset ovat valmiita harjoittamaan väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestina hallituksen riittämättömille ilmastotoimille”, liike totesi tiedotteessaan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on vastannut Elokapinaa koskevaan kirjalliseen kysymykseen.

”Demokraattisissa yhteiskunnissa kokoontumisvapaudella toteutetaan myös sananvapautta. Rauhanomaisilla mielenosoituksilla on vahva suoja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa ja niitä voidaan rajoittaa vain erityisin perustein”, Ohisalo toteaa vastauksessaan.

”Kokoontumislaki sallii mielenosoituksen järjestämisen katualueella."