Kysyntä. Käsidesipulloja on varastettu julkisista tiloista.

Käsidesien varastelu julkisista tiloista on lisääntynyt Suomessa. Ongelma on erittäin yleinen myös terveyskeskuksissa.

Julkisten tilojen puhtaus- ja latausratkaisuihin erikoistuneen Vivotechin toimitusjohtaja Janne Räsänen kertoo tiedotteessa, että THL:n ohjeistettua, että kaikissa julkisissa tiloissa on oltava mahdollisuus käsien desinfioimiseen, varastelun määrä lisääntyi heti.

”Olemme toimittaneet erilaisia laitteita julkisiin tiloihin ja joutuneet todistamaan varkausbuumia omin silmin. Julkisista tiloista viedään nykyään kaikki, mikä lähtee irti. Vartijoilla ei ole mahdollisuutta valvoa kaikkea, eikä valvontakameroiden kantama riitä joka paikkaan.”

”Kun kirjastot olivat vielä auki, käsidesipulloja katosi niistä ennätysajassa. Useimmiten virkailija ei edes ehtinyt istahtaa paikoilleen, kun uusi pullo oli jo kähvelletty. Ongelma on yleinen myös terveyskeskuksissa. Suomessa tyypillistä on, että käsidesiä varastetaan juotavaksi, päihtymistarkoituksiin. Vastaavaa haastetta ei tietojemme mukaan ole monessa muussa Euroopan maassa.”

Myös käsidesiaine pullojen sisällä saattaa nyt olla melkein mitä tahansa.

Räsänen kertoo, että käsidesimarkkina on parhaillaan kuin villi länsi.

”Suomessa myydään nyt paljon testaamattomia aineita, joista osa on jopa alkoholittomia ja etikkapohjaisia.”

THL:n mukaan julkisiin tiloihin soveltuu alkoholipohjainen käsihuuhde, jonka alkoholipitoisuus on yli 70 prosenttia.

THL suosittelee, että desinfiointipisteitä asennetaan esimerkiksi kauppakeskusten oville ja tiloihin, kauppojen ulko-ovien ja kassojen läheisyyteen, WC-tiloihin, liikenteen solmukohtiin, kuten asemille ja terminaaleihin, julkisiin liikennevälineisiin, työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin sekä kaikkiin julkisiin tiloihin.

Vivotech on tullut tunnetuksi näytöllisistä mobiililaitteiden latausratkaisuista. Koronaepidemian vuoksi yritys on muuttanut nopeasti toimintaansa ja tuonut markkinoille Suomen ensimmäisen kiinteän desinfiointiautomaatin, johon on yhdistetty HD-näyttö.

”Seinään asennettava tai jalallinen desinfiointiautomaatti on noin kaksi metriä korkea. Jo kokonsa puolesta laite on sellainen, että sitä ei helposti voi varastaa, ja lisäksi käsidesi on laitteen sisällä lukkojen takana”, Räsänen kertoo.

Desinfiointiautomaatti annostelee käyttäjälle sopivan määrän käsidesiä ilman, että laitteeseen tarvitsee koskea, joten mikrobit eivät pääse leviämään laitteen välityksellä. Automaatissa on käsidesin annostelijan yläpuolella etäohjattu 22" tuuman näyttö, jonka välityksellä käyttäjille voidaan viestiä esimerkiksi hygieniasta.

