Keskustan puheenjohtajana jatkokaudelle pyrkivä Katri Kulmuni on linjannut ajatuksiaan puolueen Eurooppa-politiikasta. Hän katsoo, että eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan vakauden edistämistä tarvitaan, mutta jokaisen maan tulee kuitenkin itse vastata omasta velastaan ja talouspolitiikasta.

”Ei ole oikein, että yhteisvastuuta edistetään aina kriisien varjolla. Pidän tärkeänä, että eduskunta käsittelee elvytyspaketin huolellisesti, sekä sen taloudellisten vaikutusten että Suomen perustuslain ja EU-oikeuden edellytysten kannalta”, Kulmuni kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa tämän kesän EU-ratkaisut eivät ole olleet helppoja keskustalaisille.

”Onnistuimme neuvottelujen aluekehitystä ja maataloutta koskevissa osissa, eikä sitä pidä vähätellä, mutta sinällään oikeita tavoitteita edistävään elvytyspakettiin sisältyy elementtejä, jotka kehittävät EU:ta huonompaan suuntaan. Suhtautuminen EU:hun ja toimintaamme siellä on jakanut Keskustan jäsenkuntaa aina EU:hun liittymisen ajoista asti. Asiaan liittyvät herkkyydet on tunnistettava eikä puolueen sisäistä keskustelua saa tukahduttaa”, Kulmuni kommentoi.

Euroopan unionin ja euroalueen täytyy hänen mukaansa nyt valita kehitetäänkö yhteistä liittoa yhteisvastuun ja yhteisen velan tiellä, vai valitaanko lopulta tie, jossa jäsenmaat kantavat itse talousvastuun.

”Minä edustan keskustalaista linjaa, jossa yhteistyötä tehdään, mutta yhteistä velkaa ei. En oikeastaan juuri edes muista aikaa ennen Euroopan Unionia, joten se ei monellekaan ole enää mikään kysymys. Talouspolitiikkansa jokaisen valtion on kuitenkin hoidettava itsenäisesti ja omalla vastuulla. Se on paras tae myös yhteisen unionin kehittymiselle ja kukoistavalle tulevaisuudelle. Yhteisiä eurooppalaisia asioita on paljon, mutta yhteinen velka ei ole sellainen”, Kulmuni paaluttaa.

EU-politiikka on aiheuttanut paljon ristivetoa keskustassa. Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen on arvostellut elvytyspakettia ja katsonut sen tarkoittavan ”korkeintaan torjuntavoittoa” Suomelle. Lisäksi Pekkarinen on paheksunut sitä, että monet keskustalaiset toimijat hehkuttivat neuvottelujen lopputulosta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä on toivonut puolueen johdolta linjausta EU-asioista.

”Osalle EU näyttäytyy peräti mörkönä tai vastustettavana asiana. Toisaalla ovat sitten unioniin varsin kritiikittömästi suhtautuvat, jotka ovat valmiita viemään integraatiota vieläkin nykyistä syvemmälle. Epäselvässä tilanteessa on hyvä paaluttaa tiettyjä perusasioita”, hän kirjoitti Puheenvuoron blogissaan sunnuntaina.

Kärnän mukaan puolueen linja voisi löytyä EU-tasolla samasta kuin kansallisessa politiikassa eli alueellisuudesta ja alueiden elinvoiman, identiteetin ja aseman vahvistamisesta.

