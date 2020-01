Kotien salakavalat vesivuodot, kuten vuotavat wc-istuimet tai hanat valuttavat veden lähes huomaamattomasti suoraan viemäriin. Niiden korjaamista ei kannata lykätä, muistuttaa Uponor tiedotteessaan.

"Vuotava vesikaluste ei ole aivan mitätön asia, vaikka se ei varsinaista vesivahinkoa aiheuttaisikaan. Jos pienikin vuoto on jatkuvaa, vettä voi huomaamatta valua viemäriin satoja kuutioita vuositasolla. Silloin puhutaan jo useista euroista per päivä", toteaa Uponorin konseptipäällikkö Terhi Klemetti.

Uponor toteutti joulukuussa vedenkäyttötutkimuksen Rakentaja.fi:n sekä Uponor KOTI Facebook-sivujen kautta. Vastaajia oli yhteensä 1 448 ympäri Suomea, miehiä 58 prosenttia ja naisia 42 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan vesivahingon mahdollisuus huolettaa eniten 20–30 vuotta vanhojen talojen omistajia. Yli 30 vuotta vanhoissa taloissa huoli on pienempi, mikä saattaa selittyä sillä, että putkiremontti on jo teetetty.

Eniten vesivuotovahteja on hankittu alle 20 vuotta vanhoihin taloihin. Uusimmissa taloissa harkitaan myös eniten vuotovahdin hankintaa.

Yllättäen yli 20 vuotta vanhoissa taloissa, joissa putkirikon riski on suurin, vesivuotovahdin hankinta kiinnostaa vähiten. Vesivuotovahti on vain joka viidennellä vastaajista ja joka kymmenes on harkinnut sellaisen hankkimista.

Uponorin selvityksessä kävi ilmi, että jopa 67 prosentilla on kodissaan vettä säästävä wc-istuin. Lisäksi 80 prosentilla on kodissaan uusi tai uutta vastaava astianpesukone.

Miltei puolet vastanneista ilmoitti, että heidän kodissaan pestään pyykkiä useamman kerran viikossa. Useimmin pyykkiä pestään alle 20 vuotta vanhoissa taloissa. Tämä voi johtua siitä, että uudemmissa taloissa asuu nuorempia ihmisiä, joilla on lapsia ja isompi perhe.

Yli 30 vuotta vanhoissa taloissa on enemmän sekä uusia astianpesukoneita että vettä säästäviä wc-istuimia kuin 20-30 vuotta vanhoissa taloissa. Tämä johtunee siitä, että yli 30 vuotta vanhoja taloja on remontoitu enemmän.

Suihkussa käyminen on yksi kodin pahimmista vesisyöpöistä. Vastaajista 60 prosenttia ilmoitti peseytyvänsä päivittäin ja 69 prosenttia ilmoittaa peseytymisensä kestävän 5-10 minuuttia.

