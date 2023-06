Suomi asettui tukemaan turkistarhausta EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokoontumisessa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd) johdolla.

Neuvosto kokoontui eilen ja jatkaa tapaamistaan tänään.

Saksan, Itävallan ja Alankomaiden valtuuskunnat vaativat tapaamisessa turkistarhauksen kieltämistä ja mahdollisuutta selvittää myös tarhattujen turkistuotteiden myynnin ja markkinoinnin kieltoa. Belgian, Kyproksen, Tšekin, Viron, Liettuan, Luxemburgin ja Slovakian valtuuskunnat tukivat esitystä jo ennen kokousta.

Lisäksi seitsemän muuta jäsenmaata asettui tukemaan päätöstä kokouksen aikana, kertoo eläinoikeusjärjestö Eurogroup for Animals.

Asia käsiteltiin keskustelussa, jossa puheenvuoron piti myös maa- ja metsätalousministeri sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Essayah. Hän asettui puolustamaan turkistarhausta elinkeinona.

”Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia ja hyvä, että siitä keskustellaan. Kaiken kestävän eläintuotannon, myös turkistuotannon, edellytys on terveet ja hyvinvoivat eläimet. Vastuunsa tunteva turkiselinkeino vastaa omalta osaltaan siitä, että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan ja sitä kehitetään. Turkiseläinten hyvinvointia voidaan ja pitää kehittää viimeisimmän tieteellisen tiedon ja parhaiden käytäntöjen pohjalta ilman, että on tarpeen kieltää elinkeino.”

Twitterissä pöyristyttiin

Kansanedustaja Nasima Razmyar (sd) järkyttyi Essayahin puheenvuorosta. Hänet valittiin huhtikuussa eduskuntaan Helsingin apulaispormestarin paikalta.

”Näistä puheenvuoroista tulee fyysisesti paha olo. Olisi ollut korkea aika lopettaa eläinten moraaliton hyväksikäyttö”, hän kirjoittaa Twitterissä.

”Ei näin Suomi”, totesi ytimekkäästi vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

”Miten voi puhua ahtaassa häkissä koko lyhyen elämänsä elävän eläimen hyvinvoinnin parantamisesta siten, että käytäntö muuttuisi mustasta valkoiseksi?” ihmetteli puolestaan dosentti ja konsultti Mari Pantsar.

