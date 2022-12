LUE MYÖS LAAJA HAASTATTELU Kansanedustaja Markus Lohi varoittaa ”keskiluokan kapinasta” ja kertoo lääkkeet Suomen vitsaukseen

Kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi haluaa lisää kannustavuutta ja vastikkeellisuutta Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Työtä pitää ottaa vastaan nykyistä tiukemmin säännöin, vaatii Lohi, joka rinnastaa asian opiskelijoiden saamaan vastikkeellisen tukeen, jossa rahaa saa valtiolta vain opintosuorituksia vastaan.

200 kansanedustajaa: Markus Lohi 49-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä Lapin vaalipiiristä. Keskustan varapuheenjohtaja ja talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

”Ei pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvaa ole lähdetty alun perin kehittämään siinä ajatuksessa, että työikäisen ja työkykyisen ei tarvitsisi ottaa työtä vastaan ja silti pärjäisi kohtuullisen hyvin.”

Lohi on huolissaan työvoimapulasta Suomessa, jossa lapsia syntyy vähän ja työperäistä maahanmuuttoakin on liian vähän vastaukseksi ongelmaan. Suomalainen vitsaus on lisäksi se, että työvoimapulasta huolimatta työttömiä työnhakijoita on nytkin yli 200 000. Valtio puolestaan velkaantuu lisää tänäkin vuonna arviolta yhdeksän miljardin euron verran.

”Uskallan sanoa rohkeasti sen, että meidän pitää kehittää sosiaaliturvaa kannustavampaan ja vastikkeellisempaan suuntaan. Meillä on edelleen vasta tehdyn selvityksen mukaan noin 100 000, joiden ei kannata ottaa työtä vastaan. Tietyissä tuloluokissa ansiosidonnainen työttömyysturva on kovin antelias, sitäkin pitää kehittää”, Lohi linjaa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Tämä juttu on lyhennelmä laajasta haastattelusta, joka on julkaistu alun perin 9.6.2022. Lue jutusta, mitä Markus Lohi kertoo ”keskiluokan kapinasta” ja kaavailemastaan työreformista:

