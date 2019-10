Kuva: Lauri Olander

Show’n varastamiseen ei tarvita itsensä kehumista ja uhoamista.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö osoitti sen todeksi Valkoisessa talossa Washington D.C:ssä keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa, jossa hän esiintyi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rinnalla.

Niinistö keräsi esiintymisellään pisteitä amerikkalaisilta, mutta myös muun maailman kansalaisilta ja medialta.

Sosiaalisessa mediassa näkyi ”minä sitten tykkään tuosta Suomen presidentistä” -tyyppisiä kommentteja. Vaatimaton esiintyminen puri, kun vieressä esiintyi ”stabiilina nerona” itseään pitävä kollega, joka mätki herkeämättä mediaa ja poliittisia vastustajiaan.

Myyntiosaaja Trump kehui itsensä, amerikkalaisten hävittäjien ja yleisemmin Yhdysvaltojen lisäksi myös suomalaista teknologiaosaamista ja investointeja hänen kotimaahansa.

Myönteisiä mainintoja saivat nimeltä niin New Jerseyn osavaltiossa tutkimusta tekevä ”5g-teknologian globaali johtaja” Nokia kuin Nokian Renkaat tehdasinvestointeineen Tennesseessä.

Presidentti Niinistö herätti omalla puheenvuorollaan maailmanlaajuisia reaktioita sanottuaan heti alkuvaiheessa presidentti Trumpille painokkaasti, että ”Herra presidentti, teillä on täällä hieno demokratia. Säilyttäkää se [engl. keep it going on]”.

Trump katsoi takaisin Niinistöön, nyökytteli aluksi, mutta kuultuaan keep it going on -lopetuksen näytti vain mietteliäältä.

Media etenkin Yhdysvalloissa tarttui juuri tuohon Niinistön kehun lopetukseen, joka tulkittiin kritiikiksi Trumpille.

Amerikkalaisen Slate-verkkolehden mukaan Niinistön täytyi politiikan konkarina tietää, kuinka huomautus kuultaisiin Yhdysvaltain mediassa, joka kantaa huolta maan demokratian tilasta.

Uutistoimisto AP kertoo puolestaan Niinistön ylistäneen Amerikan demokratiaa tarkoituksellisen painokkaasti juuri nyt, kun Trump on joutumassa virkasyytemenettelyyn.

Niinistöltä kysyttiin tilaisuudessa täsmennystä demokratiakommenttiin. Hän vastasi vain halunneensa sanoa olevansa ”vaikuttunut siitä mitä Amerikan kansa on saavuttanut rakentaessaan hyvin vaikuttavan demokratian”.

”Keep it going on”, Niinistö toisti.

Britanniassa laajalevikkinen Daily Mail -lehti tulkitsi tiedotustilaisuutta niin, että Niinistö olisi pelannut ”passiivis-aggressivista peliä” Trumpin kanssa. Lehden tulkinta perustui siihen, että Suomen presidentti painotti ilmastoasioita sekä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteistyön tärkeyttä. Trump puolestaan haukkui tilaisuudessa Euroopan unionin kauppapolitiikan.

Niinistöstä tuli myös yksi päivän Twitter-hahmoista koko maailman tasolla.

Paljon ilmeni some-myötätuntoa. Esimerkiksi Demokraattista puoluetta, eli Trumpin poliittista vastapuolta edustava Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kohdisti tviittinsä presidentti Trumpille ja oli pahoillaan siitä, että Suomen presidentin täytyi sietää eilinen lehdistötilaisuus.

”Tänään olemme kaikki Sauli Niinistöjä”, Newsom päätti tviittinsä.

Lehdistötilaisuus löytyy Youtubesta (Presidentit saapuvat saliin 35 minuutin kohdalla).