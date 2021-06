Euroopan tulevaisuuskonferenssin tarkoituksena on kuulla kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Sdp:n Eveliinä Heinäluoma, perussuomalaisten Jani Mäkelä, kokoomuksen Elina Valtonen ja keskustan Jouni Ovaska osallistuivat lauantaina Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäiseen täysistuntoon Ranskan Strasbourgissa.Euroopan tulevaisuuskonferenssin tarkoituksena on kuulla kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Elina Valtonen nosti puheenvuorossaan esiin talous- ja rahaliitto EMUn kehittämisen.

”Tulevaisuutta rakentaessa meidän on edellytettävä sekä rahaliitolta että jäsenmailta uudistuksia, mukaan lukien no-bailoutin ja markkinatalouden palauttamista. Tosiasia on, että vain taloudellisesti vakaa EU pärjää globaalissa kilpailussa ja pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, hän sanoi.

Jani Mäkelän mukaan tarvitaan vähemmän, mutta parempaa EU:ta. Integraatiossa tulisi hänen mukaansa ottaa askeleita takaisinpäin ja liittovaltiokehitys on purettava. Mäkelä toivoo vahvojen ja itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppaa.

“Muiden laskuja ei tule maksaa eikä velkoja taata. EU:ta tarvitaan vapaakaupan edistämisessä ja isoissa kysymyksissä, kuten haitallisen maahanmuuton torjunnassa ja Kiinan suurvaltapyrkimysten estämisessä,” Mäkelä katsoo.

Eveliina Heinäluoma painotti, että tulevaisuustyössä on kuunneltava kansalaisia, eikä EU:ssa saa unohtaa pieniä jäsenmaita samalla, kun on kehitettävä EU:n kansainvälistä painoarvoa. Heinäluoman mukaan on tärkeää muistaa läheisyysperiaate.

”EU:n tulee toimia politiikkalohkoilla, joilla siitä on todellista lisäarvoa, kuten kauppa-, ilmasto-, sisämarkkina- ja yhteisessä rahapolitiikassa. EU:n on myös säilytettävä alkuperäinen tehtävänsä rauhan takaajana”, hän sanoi.

Jouni Ovaska kuvaili puheenvuorossaan EU:n olevan kuin avioliitto, joka menestyy vain silloin, kun puhalletaan yhteen hiileen.

”Myös avioliitto perustuu yhteiseen sopimukseen, joka voi jatkua vain, jos jaetaan yhteinen visio. Tulevaisuuskonferenssi on puolestaan kuin sukukokous: siihen mahtuu ääntä ja elämää.”

