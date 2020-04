Alueen ensimmäinen asuintorni, 134 metrin korkeuteen nouseva Majakka on Suomen korkein asuinrakennus. Kaikki asukkaat eivät ole SRV:n rakentamaan 35-kerroksiseen torniin alkuunkaan tyytyväisiä.

”Rakentamisen laadussa on todella toivomisen varaa. Luulin muuttavani valmiiseen loistoasuntoon, mutta jos voisin nyt päättää, panisin tämän vuokralle ja muuttaisin vanhaan asuntooni”, pettynyt asukas kertoo.

Viime joulukuussa Majakka-torniin muuttanut toinen asukas sanoo, että laatuongelmat ovat tulleet yllätyksenä. Kaikki eivät kuitenkaan ole kärsineet niistä samassa määrin.

”Uudiskohteen viimeistely on huolimatonta. Hommia on tehty selvästi kovassa kiireessä, sillä kattoa ja seiniä on maalattu ja rapattu miten sattuu”, asukas valittaa.

Asukkaan mukaan reklamoitavaa riittää. Keittiön huonolaatuiset kaapistot olivat valmiiksi naarmuiset: keittiön korjaaminen vaikeuttaa asumista jatkossa.

”Laadun piti kertoa huipputason asumisesta, mutta ainakaan keittiömateriaalit eivät edusta luksusta. Seinätkin on syytä maalata uudelleen, koska ne ovat pinnoiltaan epätasaiset.”

Asukas kertoo miettivänsä, kuinka nopeasti korjaustyöt edistyvät koronaongelmien helpotettua.

Matkapuhelinyhteydet pätkivät

Asukas joutui soittamaan Majakan käytävästä, koska matkapuhelinyhteys asuntoon toimii huonosti. Ensimmäiset neljä kuukautta yhteys ei toiminut lainkaan.

”Puhelin ei asunnossa toimi ja se häiritsee suunnattomasti. Yhteyttä on yritetty korjata, mutta soittaminen on yhä vaikeaa.”

Asukas tekee kotonaan töitä, joten tilanne on todella rassannut hermoja. Hänen mukaansa yhteysongelmia on ollut muillakin asukkailla.

”Naapureilla toimii toinen liittymä ja toinen ei.”

Välillä asukas on joutunut tekemään töitä muualla puhelinongelmien takia. Heikkoa kuuluvuutta on selitetty ikkunoiden tiiviydellä.

Toinen asukas mainitsee erikseen ongelmat ilmastoinnissa. Naapurin ruuankäry tunkeutuu asuntoon, mutta ongelmakohdat ovat toistaiseksi paikantamatta.

Asukkaan mukaan Majakka on joka tapauksessa erilainen, kiinnostava kohde. Kaikki mahdolliset palvelut apteekeista kuntosaleihin ovat hissimatkan päässä.

”Yhteistilat ovat myös todella kivoja. Saunat, terassit ja juhlatilat ovat hienoja.”

Vesivahinko myöhästytti tornia

SRV kertoi helmikuussa, että sen viime vuoden tulosta heikensivät osaltaan Majakan vesivahingot. Kulukirjaus vahingosta oli 6,0 miljoonaa euroa.

Viime vuoden lopulla useita kuukausia myöhässä valmistuneen Majakan asunnoista seitsemän on myymättä. SRV:n nettisivujen mukaan myymättömiä asuntoja on tornin ylimmissä kerroksissa, ja kallein niistä maksaa 1,9 miljoonaa euroa.

”Majakan valmistuminen myöhästyi pariin otteeseen. Vesivahinko ei onneksi osunut asuntoomme, mutta kaikesta näkee, että rakentamisella on lopulta ollut kiire”, asukas arvelee.

”Kaikki asukkaat eivät laatuongelmiin ole törmänneet. Muutkin tosin kertovat, että vähintään kosmeettista korjaustyötä riittää.”

Asukas mainitsee erikseen kulunvalvonnan ongelmat ja talon yleisen levottomuuden. Se synnyttää asukkaissa turvattomuuden tunnetta, ja ilkivaltaakin on esiintynyt.

”Taloon on päässyt satunnaisia kulkijoita, koska ovista on päässyt ilman avainkorttia sisään. Majakasta on suora yhteys kauppakeskukseen, mutta sieltä on voinut kulkea esteettä taloon.”

Torneista Loisto rakenteilla

SRV:n asuintorneista toinen eli Loisto on rakenteilla. Sen asunnot ovat myynnissä.

Kun torni on valmis, Loisto kohoaa 124 metrin korkeuteen. Eteläinen maisema avautuu Katajanokan ylitse Suomenlinnaan ja avomerelle.

”Loiston asuntojen myyminen edistyi alkuvuonna oikein hyvin. Kauppoja on tehty myös huhtikuussa”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoo.

Vuokratontille nousevaan Loistoon tulee 32 kerrosta ja 249 huoneistoa.

Lisäksi rakennustyöt Kalasataman kolmannen tornitalon työmaalla ovat juuri käynnistyneet.

Kompassiksi nimetty tornitalo kohoaa 120 metrin korkeuteen. Sen 31 kerrokseen tulee 291 uutta Kojamon vuokra-asuntoa.

SRV ja Kojamo allekirjoittivat urakkasopimuksen tornitalon rakentamisesta huhtikuussa. Kompassin on määrä valmistua vuonna 2022.

Helsingin Kalasataman tornitalot ovat valmistuessaan Suomen korkeimmat. Ensimmäisenä valmistunut asuinpilvenpiirtäjä Majakka kurottaa 134 metriin merenpinnasta ja rakenteilla oleva Loisto kohoaa 124 metrin korkeuteen.

SRV on kertonut, että Kalasatamaan on määrä nousta kahdeksan tornitaloa. SRV:n torneista seitsemän tulee asuinkäyttöön.