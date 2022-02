”Paperittomuus on ilmiö, joka ei katoa itsestään”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ratkaisuehdotus. ”Paperittomuus on ilmiö, joka ei katoa itsestään”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ratkaisuehdotus. ”Paperittomuus on ilmiö, joka ei katoa itsestään”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Sdp:n ja keskustan kansanedustajat maahanmuuttoasioista vastaavassa hallintovaliokunnassa ottavat voimakkaasti kantaa sisäministeriön selvitykseen, jossa on etsitty ratkaisuja Suomessa ilman oleskeluoikeutta olevien ihmisten tilanteeseen.

”Sisäministeriön selvitys ei vastaa hallitusohjelmaa”, puolueet toteavat hallintovaliokunnan vastaaviensa, kansanedustaja Eveliina Heinäluoman (sd) ja kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk) lähettämässä tiedotteessa.

Sisäministeriö julkaisi torstaina selvityksen, jossa on esillä kaksi ehdotusta ratkaista niin sanottuun paperittomuuteen liittyviä ongelmia. Ministeriö on ensinnäkin selvittänyt lakimuutosta, joka ”mahdollistaisi oleskeluluvan ja muukalaispassin myöntämisen hakijalle, jolta puuttuu luvan edellytyksistä ainoastaan matkustusasiakirja”.

Noin 3000 henkilön ryhmä ”Suomessa oleskelee arviolta vajaat 3 000 henkilöä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa vuosina 2015–2016 tai aiemmin ja jotka joko ovat edelleen turvapaikkajärjestelmässä tai joille on tehty lähiaikoina viimeisin lainvoimainen kielteinen päätös. Heistä noin 10 % on lapsia, jotka ovat maassa vanhempiensa kanssa”, sisäministeriö kertoo selvityksessä.

Toisekseen ministeriössä on selvitetty muita mahdollisia ratkaisuja pitkään Suomessa ilman oleskeluoikeutta olleiden henkilöiden tilanteeseen. Tällä tarkoitetaan käytännössä Suomeen vuosina 2015–2016 saapuneita turvapaikanhakijoita, jotka saivat kielteisen päätöksen mutta ovat jääneet Suomeen.

Selvityksessä on pohdittu tämän ryhmän osalta ”erillislailla tehtävää kertaluontoista ratkaisua”, jossa kyseisen ryhmän oleskelu Suomessa laillistettaisiin kerralla. Pohdinta on alustavaa, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Kertalaillistaminen voisi kohdistua noin 3 000 Suomessa oleskelevaan henkilöön, jotka ”ovat hakeneet turvapaikkaa vuosina 2015–2016 tai aiemmin ja jotka joko ovat edelleen turvapaikkajärjestelmässä tai joille on tehty lähiaikoina viimeisin lainvoimainen kielteinen päätös”.

”Kohderyhmä voisi olla viimeistään 31.12.2016 Suomesta turvapaikkaa hakeneet henkilöt, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa lain tullessa voimaan. Yksi mahdollisuus voisi olla kohderyhmän rajaaminen lapsiperheisiin. Menettely olisi määräaikainen siten, että oleskelulupaa voisi hakea esimerkiksi 6 kuukauden ajan. Luvan edellytyksinä voisi olla, että henkilö on oleskellut Suomessa lähes yhtäjaksoisesti turvapaikkahakemuksen tehtyään eikä ole syyllistynyt rikoksiin”, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Erillislain takana on selvityksen mukaan se, että ”nykyisiä ulkomaalaislain pykäliä on vaikeaa muuttaa siten, että ne ratkaisisivat tämän heterogeenisen kohderyhmän tilanteen ja samalla vastaisivat tulevaisuuden haasteisiin”.

Sdp:n ja keskustan hallintovaliokuntaryhmät toteavat, että ne ovat jo aiemmin torjuneet laittomasti maassa olevien tilanteen ratkaisun kertalaillistamisella. Ryhmät huomauttavat, että laillistamista suunnitellaan nyt ihmisille, joista valtaosa on käynyt läpi kaikki oikeusasteet ja kielteinen turvapaikkapäätös on pysynyt voimassa.

”Ministeriö saa oman toimivaltansa rajoissa selvittää mitä haluaa, mutta SDP:n ja keskustan hallintovaliokuntaryhmät eivät näe kestävän maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta selvityksessä esitetyn 3000 laittomasti maassa olevan henkilön laillistamista järkevänä. Tällainen päätös olisi poikkeus yhteispohjoismaisesta linjasta ja siten hallitusohjelman vastaisia”, ryhmät toteavat.

Heinäluoman ja Kärnän tiedotteen mukaan turvapaikkajärjestelmään kuuluu se, että suojaa tarvitseville voidaan turvapaikka myöntää, mutta myös mahdollisuus palauttaa lähtömaahan, mikäli henkilö on saanut kielteisen päätöksen.

Ministeriön perustelut ja esitys muukalaispassista

Ministeriön tiedotteen mukaan selvitykset ovat osa laajaa kokonaisuutta, jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja varjoyhteiskunnan syntymistä. Päämääränä on vähentää riskejä, joita ilman oleskeluoikeutta elämisestä aiheutuu henkilöille itselleen ja yhteiskunnalle.

”Paperittomuus on ilmiö, joka ei katoa itsestään. Paluiden lisäksi tarvitaan myös täydentäviä ratkaisuja. Juuri niitä on sisäministeriössä nyt selvitetty”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr).

Ministeriön mukaan lähtökohtana on, että henkilö, jolla ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, poistuu maasta, ensisijaisesti vapaaehtoisesti.

”Selvityksissä ehdotettavat toimet eivät tuo tähän muutosta. Nykytilanteessa paluu ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisuksi, koska yhteistyö lähtömaiden kanssa ei aina toimi toivotulla tavalla”, tiedotteessa sanotaan.

Muukalaispassin myöntämistä koskeva selvitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen sen edistämisestä, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voisivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella. Oleskeluluvan saamisen perusedellytys on, että hakija voi todistaa henkilöllisyytensä luotettavalla matkustusasiakirjalla, mutta joissain tapauksissa hakijoilla ei ole esittää kansallista passia.

”Selvityksessä esitetään, että jos henkilö täyttää Suomessa kaikki muut oleskeluluvan edellytykset paitsi matkustusasiakirjavaatimuksen, hänelle voitaisiin myöntää oleskelulupa ja muukalaispassi. Näin henkilö voisi matkustaa hankkimaan oman maansa kansallisen passin ja todistaa henkilöllisyytensä, kun hän myöhemmin hakee Suomessa jatkolupaa.”

Ministeriö perustelee pohdintoja sillä, että ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia ja joutua itsekin rikollisten hyväksikäyttämiksi. Selkeästi määritelty ja helposti sovellettava kertalaillistaminen ”voisi olla eduksi niin henkilöille itselleen kuin yhteiskunnalle”.

”Esimerkiksi Irlannissa on parhaillaan käynnissä laillistamisohjelma, jossa oleskelulupa voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä myöntää maassa yli kolme vuotta ilman oleskelulupaa olleille lapsiperheille ja muuten yli neljä vuotta paperittomina olleille. Tällainen kertalaillistaminen olisi inhimillinen, paperittomien haavoittuvan aseman tunnustava ratkaisu. Se olisi myös valtion ja yhteiskunnan edun mukainen vähentäessään harmaata taloutta ja työvoiman hyväksikäyttöä”, ministeri Mikkonen perustelee.

Selvitykset on tehty sisäministeriössä virkatyönä. Tiedotteessa todetaan, että hallitus päättää jatkotoimista asiassa.

”Hallitus on yhdessä tunnistanut paperittomien tilanteen ongelmallisuuden. Ellei kertalaillistamiselle kuitenkaan ole riittävää kannatusta, helpotusta on etsittävä muuta kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan paperittomien terveydenhuoltoa koskevaa hallituksen esitystä. Erityisen kiireellisesti ratkaistava asia on paperittomien lasten aseman turvaaminen”, Mikkonen sanoo.

LUE MYÖS: