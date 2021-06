Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen on havainnut, että valtakunnalliset teemat ovat nousseet kuntavaaleissa keskeisiksi.

Kuntavaalit. Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen on havainnut, että valtakunnalliset teemat ovat nousseet kuntavaaleissa keskeisiksi.

Ylen aamussa tänään maanantaina vierailleet politiikan tutkijat Emilia Palonen Helsingin yliopistolta ja Jenni Karimäki Turun yliopistolta toivoisivat, että kuntavaaleissa keskityttäisiin sellaisiin vaaliteemoihin, joihin kunnanvaltuustoilla on vaikutusmahdollisuuksia.

Palosen mukaan näissä kuntavaaleissa ei ole havaittavissa mitään selkeää kunnallista vaaliteemaa, mikä hallitsisi. Sen sijaan valtakunnalliset teemat ovat nousseet esiin.

”Tässä on pyöritelty kaikenlaista, jopa EU:n elpymispakettia mikä ei ole mikään varsinainen kunnallisvaaliteema. Sitten toisaalta sote on saanut huomiota, mutta sekään ei ole uusien valtuustojen ydinaluetta. Sitten viimeisimmäksi on tämä pääministerin aamiaiskohu, [joka] sekään ei liity millään tavalla siihen, miten kunnanvaltuutetut tekevät töitään”, Palonen sanoo.

Karimäki on samoilla linjoilla Palosen kanssa. Hänen mukaansa valtakunnallisella tasolla voi olla vaikea saada kiinni siitä, mitkä teemat missäkin kunnassa puhuttavat. Karimäki ajattelee, että vaikka hallituksen kaavailema sote-uudistus ei ole tulevien valtuustojen vaan eduskunnan asia, se kiinnostaa äänestäjiä myös näissä vaaleissa.

”Kyllä se varmasti kansalaisia puhuttaa se palveluiden tulevaisuus.”

Vaikka valtakunnalliset teemat eivät liittyisi kunnan asioihin millään tavalla, Palosen ja Karimäen mukaan niillä on vaikutusta siihen, minkä puolueen ehdokasta äänestäjä kunnassa äänestää.

”Kaikki mielikuvat puolueesta vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen. Tässä on tämä ristiriita, kun samalla käydään yli 300 vaalit ja sitten valtakunnallinen puolueen imago vaikuttaa aika paljon siihen, miten ihmiset päättävät äänestää”, Palonen sanoo.

”Isot mielikuvat [puolueesta], esimerkiksi tämä ’aamiaisgate’ sitten voivat vaikuttaa. Eihän se konkreettisesti ole yhdenkään kunnan päätöslistalla kun valtuustot loppukesästä kokoontuvat”, Karimäki sanoo.

