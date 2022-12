Energiamurrokseen liittyvää valmistautuneisuutta mittaava Energy Transition Readiness Index (Etri) 2022 -indeksi kertoo, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat energiamurrokseen parhaiten valmistautuneiden maiden joukossa, kun taas esimerkiksi Isolla-Britannialla ja Saksalla on parantamisen varaa.

Etri 2022 -raportissa on arvioitu ja verrattu 13 Euroopan maan sähkömarkkinoiden valmiutta. Raportin sponsoreina toimivat energia-alan teknologiayritys Eaton ja asianajotoimisto Eversheds Sutherland.

Kaikilla mailla on kunnianhimoiset hiilestä irtautumista koskevat tavoitteet, mutta hyvän arvosanan saaneita maita yhdistävät joustavat markkinat ja niille pääsyn tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja helppous, kun taas huonot pisteet saaneissa maissa investointien tekeminen on hankalaa.

Huonon arvosanan saaneissa maissa sijoittajien epävarmuutta lisäävät energiamurroksen hallinta- ja sääntelypolitiikka, viivästykset verkkoon pääsyssä ja markkinoiden huono joustavuus.

Raportissa parhaiten menestynyt valtio on Suomi yleisarvosanallaan 5.

Tanska, Norja ja Ruotsi saivat kukin arvosanan 4. Myös Ranska ja Alankomaat saivat hyvän arvosanan.

Sen sijaan Saksa, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Puola, Espanja ja Sveitsi saivat arvosanan 3, joka on tämänvuotisen raportin matalin arvosana.

Kaikkialla ylevät tavoitteet

Kaikissa maissa halutaan kovasti täyttää hiilestä irtautumista koskevat tavoitteet. Korkean arvosanan saaneissa maissa on joustavat markkinat, joille pääsy on verrattain tasapuolista, läpinäkyvää ja helppoa. Huonot pisteet saaneissa maissa sen sijaan on olemassa investointiesteitä, kuten viivästykset verkkoon pääsyssä ja markkinoiden huono joustavuus.

”Raportista näemme selvästi, että vaikka kehitys on esimerkiksi Suomessa ollut vaikuttavaa, monien Euroopan maiden hallitusten energiamurrokseen valmistautumista koskevat juhlapuheet eivät ole muuttuneet teoiksi”, Association for Renewable Energy and Clean Technology -järjestön (REA) toimitusjohtaja Nina Skorupska sanoo tiedotteessa.

