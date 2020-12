Helsinki aikoo rajata Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin ensi kesäkuun alusta lähtien. Helsingissä kotihoidon tukeen on maksettu kuntalisää.

Tähän saakka Helsinki-lisää on maksettu 264 euroa kuussa silloin, kun perheessä on alle 1,5-vuotias lapsi, ja 218,64 euroa kuussa silloin, kun lapsi on 1,5–2-vuotias. Helsinki-lisä poistui yli 2-vuotiailta jo vuonna 2019.

Helsinki-lisän leikkaus sisältyy budjettisopuun, jonka kokoomus, vihreät, sdp ja rkp saavuttivat marraskuussa. Talousarvioehdotusta käsitellään kaupunginvaltuustossa ylihuomenna keskiviikkona. Silloin valtuuston on määrä hyväksyä ensi vuoden budjetti.

Helsinki-lisän leikkauksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat, jonka mukaan lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen suhtautuu yleisellä tasolla kriittisesti siihen, että kotihoidon tuen kuntalisiä on yllättäen alettu leikata.

Osa kunnista maksaa kotihoidon tukeen kuntalisää. Kelan tutkimuksen mukaan näissä kunnissa äidit hoitavat lasta pidempään kotona taustatekijöistä riippumatta.

Lapsiasiavaltuutettu kertoo Twitterissä olevansa ymmällään.

”En ymmärrä, miten lapsiperheiden tulonsiirtojen leikkaaminen ja 1-vuotiaiden hoito kodin ulkopuolella voisi olla lapsen edun mukaista – ainakaan ilman lapsivaikutusten arviointia”, Pekkarinen toteaa Twitterissä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus huomauttaa, että kolikolla on kaksi puolta, sillä kotihoidon tuki siirtää aloitusta varhaiskasvatuksessa.

”Pohjoismaisen tutkimuksen perusteella keskimäärin lapset hyötyisivät siitä, että he menisivät aikaisemmin varhaiskasvatukseen”, VATT toteaa Twitterissä.

Tutkija viittaa ulkomaiseen tutkimukseen

Johtava tutkija Mika Kortelainen VATT:sta totea, että HS:n uutisesta puuttuu tutkimusnäkökulma ja siitä voi saada kuvan, että kotihoidontuen leikkaus lisäisi epätasa-arvoa ja olisi huono asia lasten kannalta. Hän viittaa norjalaistutkimukseen, jonka mukaan Oslossa 1–2-vuotiaana varhaiskasvatuksen aloittaneet lapset hyötyivät varhaisesta aloituksesta.

"Aiheesta on muutakin tutkimusta, mutta hyviin tutkimusasetelmiin perustuvat tutkimukset ovat pääosin linjassa norjalaistutkimuksen kanssa”, Kortelainen tviittaa ja tarkentaa puhuvansa tutkimuksista, joissa on arvioitu kausaalivaikutuksia kokeellisilla tai kvasikokeellisilla tutkimusasetelmilla.

Taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden mukaan varhaiskasvatuksesta hyötyvät etenkin heikomman sosioekonomisen aseman lapset, Kortelainen toteaa Twitterissä.

”Varhaiskasvatuksen vaikutuksia käsittelevässä kirjallisuudessa on löydetty varhaiskasvatuksen alle 3-vuotiaana aloittaneille positiivisia vaikutuksia erilaisiin pidemmän aikavälin kognitiivisiin ja ei-kognitiivisiin tulemiin.”

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen toteaa, että olisi erittäin kiinnostavaa nähdä aiheesta luotettavia tutkimuksia, jotka osoittavat varhaiskasvatuksen hyödyt kotihoitoon verrattuna alle 18 kuukauden ikäisille lapsille muutoinkin kuin yhden korrelaation osalta taustamuuttujat vakioiden.

”Niitä ei ole minulle pyynnöistä huolimatta toimitettu”, Pekkarinen tviittaa.

Kortelainen vastaa, ettei suomalaista näyttöä alle 18-kuukautisina aloittaneista lapsista taida vielä olla ”paitsi ehkä korrelaatioevidenssiä”. Sen takia Kortelainen viittaa luotettavia tutkimusasetelmia hyödyntäviin kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu varhaiskasvatuksen alle 3-vuotiaana tai alle 2-vuotiaana aloittaneita lapsia.

Vasemmistoliitto haluaa estää leikkauksen

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kertoo Twitterissä puolueen pyrkineen ”viimeiseen asti neuvottelemaan, ettei lapsilta ja nuorilta leikattaisi Helsingissä”.

”Ylihuomenna keskiviikkona äänestämme valtuustossa vasemmistoliiton ehdotuksesta, jossa turvattaisiin Helsinki-lisä ja koulutuksesta ei leikattaisi”, Arhinmäki tviittaa.

”Itse kannatan kotihoidon tuen lyhentämistä sekä tasa-arvonäkökulmasta että lasten varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Helsinki-lisä laskettiin jo 2 vuoteen. Tätä 1 vuoteen ei kuitenkaan tehdä näistä näkökulmista, vaan kysymys on leikkauksesta. Pitäisi tehdä suunnitelmallisesti.”

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) erityisavustaja Juho Orjala viittaa tarkan tutkimustiedon puuttumiseen.

”Riippuu, kuinka paljon varhaistetaan. Minusta lapsen voi aivan hyvin laittaa päiväkotiin 1-vuotiaana, mutta ei ole mitään tutkimustietoa, joka pitäisi tätä erityisen hyödyllisenä”, hän tviittaa.