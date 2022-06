Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen katsoo, että puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon viikon takainen esitys hyvinvointisopimuksesta on ymmärretty väärin.

Orpo esitti kokoomuksen puoluekokouksessa työn ja eläkkeiden verotuksen keventämistä ja puhui ”työmiljardista”. Muun muassa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi ehdotuksen tuovan mieleen Sipilän hallituksen yhteiskuntasopimuksen.

Satosen mukaan kyse on aivan eri asiasta.

”Orpon havittelemassa sopimuksessa ei ole lainkaan kyse sopimisesta työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kyse on sopimisesta suomalaisten kanssa. Kyse on yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kun oman vastuunsa kantaa ja tehtävänsä hoitaa, niin on myös oikeutettu saamaan osuutensa yhteisestä hyvästä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Satonen korostaa, että työn verotusta on kevennettävä, ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastettava ja sosiaaliturvaa uudistettava, jotta työnteko kannattaa nykyistä paremmin.

“On myös tärkeää, että verotus ei ole kohtuuton niille, jotka tekevät ylitöitä, ottavat yrittäjäriskiä tai etenevät urallaan.”

Satosen mukaan Orpon esittämässä hyvinvointisopimuksessa on kyse ”hyvin käytännöllisestä asiasta”.

“Tällä hetkellä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta elää velaksi ja se ei voi jatkua pitkään. Julkinen talous saadaan kestävästi tasapainoon vain talouden ja työllisyyden kasvulla. Nykyinen lähes 75 prosentin työllisyysaste ei riitä rahoittamaan ikääntyvän kansakunnan hyvinvointipalveluita. Työllisyysaste on kyettävä nostamaan 80 prosenttiin. Se ei ole lainkaan mahdotonta, koska muut pohjoismaat ovat saavuttaneet Suomea korkeamman työllisyysasteen.”

LUE SEURAAVAKSI: